З житлом і хорошою оплатою. Пенсіонерам в Україні пропонують вигідну роботу

Підійде кандидатам старше 45 років

В умовах, коли пенсії в Україні залишаються недостатніми для комфортного життя, багато людей шукають можливості для додаткового заробітку. Саме тому з'явилась пропозиція від провідної охоронної компанії.

Охоронна компанія запрошує на роботу охоронників у місті Києві. Про це стало відомо з оголошення на сайті купівлі-продажу, де також є вакансії для роботи.

Компанія пропонує широкий вибір об'єктів для охорони, серед яких: автосалони, офісні центри, магазини одягу, автостоянки. Пропонують заробітню плату від 600 гривень за зміну. За місяць від 18 до 31 тисячі гривень.

Також можливе безкоштовне проживання в гуртожитку, можливість працевлаштування без попереднього досвіду, прийом на роботу кандидатів пенсійного віку

Ця пропозиція особливо актуальна для пенсіонерів, які шукають стабільний додатковий дохід, а також для тих, хто тільки починає свій шлях у сфері охоронної діяльності.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні шукають пенсіонерів на роботу в хостел. Роботодавець пропонує стабільну зарплату, надає житло. Головна умова — бажання працювати