Зеленський розлютив Трампа: The Guardian пояснює, чим саме

Трамп завдав "серії атак"

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, розлютив свого американського колегу Дональда Трампа критикою переговорів США та Росії. Про це свідчить "серія атак" на лідера України, з якою 18 лютого виступив Трамп.

Такої думки дотримуються у газеті The Guardian. Журналісти пов’язують жорсткий виступ президента США саме зі словами Зеленського, які до цього прозвучали.

"Коментарі президента України, мабуть, розлютили Трампа, який розпочав серію атак на Зеленського", — пише видання.

Про що йдеться

18 лютого США та Росія провели переговори в Саудівській Аравії. Цю зустріч розкритикував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що зусилля щодо припинення війни мають бути "справедливими" та включати європейські країни. Він також відклав свою власну подорож до Саудівської Аравії, де американці зустрілися з росіянами.

"Про Україну, знову про України і без України. Цікаво, якщо ми у найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде", — наголосив глава держави.

Пізніше цього дня президент США, коментую переговори з РФ, виступив із низкою заяв на адресу Зеленського:

"Я чув, що вони (українці, — ред.) не мали місця (за столом переговорів, — ред.). У вас було місце три роки. І ця війна могла б бути швидко закінчена навіть посереднім переговорником роки тому без втрати великих площ землі і без втрати життів", — сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що рейтинг Зеленського в Україні нині становить начебто лише 4%.

"Вони хочуть місце за столом, але можна сказати… хіба народ України не має права голосу? У нас ситуація, коли в Україні не було виборів, коли в Україні, по суті, воєнний стан, коли рейтинг схвалення лідера України — мені неприємно це говорити, але він упав до 4% — і коли країну рознесли вщент. Більшість міст зруйновано. Будівлі зруйновані. Це схоже на величезне знесення будівель", — сказав Трамп.

При цьому Трамп вважає, що росіяни не зруйнували Київ тому, що "не хотіли цього робити" і запускали по ньому лише 20% ракет.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де заявив, що "ніхто не нав’язуватиме" Володимиру Зеленському мирну угоду з Москвою проти волі Києва.