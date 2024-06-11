Apple презентувала нейромережу для iOS18 на основі відомого ChatGPT

Apple Intelligence буде доступний вже з осені, але не на всіх iPhone

На презентації компанії Apple нової операційної системи iOS 18 для смартфонів було оголошено про додання до неї генеративного штучного інтелекту. Apple Intelligence матиме широкий функціонал від визначення пріоритетів повідомлень до участі у написанні відповідей чи текстів.

Про це пише The New York Times. Зазначається, що це також призведе до значного оновлення віртуального помічника Apple Siri.

Розробники наголосили, що їх штучний інтелект (ШІ) не матиме надсамостійності чи агресивного коду, адже він буде залучений до поліпшення життя користувачів. Зокрема система Apple Intelligence розставлятиме пріоритети для повідомлень і сповіщень, пропонуватиме інструменти для написання, здатні вичитувати та пропонувати те, що користувачі написали в електронних листах, примітках або тексті.

Водночас комп’ютерна обробка даних буде здійснюватися на iPhone, а не в центрах обробки, де особиста інформація має більший ризик бути скомпрометованою. Компанія Apple розповіла, що задля реалізації цієї технології, вона уклала угоду з OpenAI, виробником ChatGPT, щодо підтримки деяких можливостей ШІ. Тобто свої запити користувачі будуть направляти до ChatGPT, який буде нести відповідальність за незадовільні відповіді.

З новим ШІ, який буде доступний вже з осені, користувач давати йому прості запити, і нейромережа шукатиме рішення. Наприклад, можна буде написати, що є такі то продукти і стільки то часу, і мережа видасть вам рецепти різних варіантів вечері чи тощо.

Завдяки вбудуванню Apple Intelligence і помічник Siri теж "підтягне" свої навички. Зокрема, вона запам'ятовуватиме минуле спілкування та розпізнаватиме більше запитів.

Зауважимо, що нова версія iOS буде сумісна з тими ж моделями iPhone, які отримали iOS 17. Втім, для повноцінної роботи ШІ знадобиться iPhone 15 Pro мінімум. Таким чином, без нововведень залишаться майже всі моделі.

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