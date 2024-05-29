Видаліть це з телефону: популярний в Україні додаток виявився російським, чим він небезпечний

Дані користувачів можуть використовувати з невідомою метою

У соціальній мережі Telegram останнім часом набирає популярності безкоштовна гра Hamster Kombat, в якій нібито можна заробляти внутрішню валюту (у майбутньому її обіцяють обмінювати на криптовалюту). Проте з’ясувалося, що за цією грою тягнеться російський слід, тому вона може бути небезпечною для українських користувачів.

У цій грі користувачеві потрібно керувати віртуальними хом’яками. Головне завдання – натискати на зображення хом’яка, щоб потім отримувати цифрову валюту. При цьому рівень тварини можна прокачувати, а від цього нібито зростатиме "прибуток". Про це пише "Інформатор".

Очікувалося, що з новими рівнями можна збільшувати майнінг монет уже не за кліки, вони нараховуватимуть пасивно. Однак виводити криптовалюту не можна.

Гра Hamster Combat та російський слід

З’ясувалося, що гра належить російським розробникам. Вона знаходиться по російському IP.

Для українських користувачів є небезпека, тому що російські компанії (у тому числі розробники) повинні зберігати дані користувачів та на запит зобов’язані передавати їх держорганам. Таким чином, особисті дані українців, які грають у цю гру, можуть бути використані з невідомою метою.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI підтверджує, що для українців ця програма є небезпечною.

Так, Hamster Kombat зареєстрований RU-CENTER Group - одним з найбільших реєстраторів доменних імен і хостинг-провайдерів, що входить в холдинг РБК. Оскільки російські компанії зобов’язані зберігати на серверах внутрішні дані користувачів і надавати їх силовикам на вимогу, це є загрозою для українців. Їхні особисті дані можуть використовувати для невідомих цілей", — йдеться в заяві.

Експерти фінтех-стартапу Saldo Apps та аналітичного сервісу для мобільних додатків ASObot із групи IT-компаній Netpeak Group з’ясували, що близько половини додатків для обліку персональних фінансів, популярних в Україні, є російського походження. При цьому українці користуються цими програмами, навіть не знають такої детальної інформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що названо програми, які несуть небезпеку для вашого телефону. Деякі з них можуть призвести до зламування телефону, а інші – до витоку особистих даних.