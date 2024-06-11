Apple представила нейросеть для iOS18 на основе известного ChatGPT

Apple Intelligence будет доступен уже с осени, но не на всех iPhone

На презентации компании Apple новой операционной системы iOS 18 для смартфонов было объявлено о добавлении к ней генеративного искусственного интеллекта. Apple Intelligence будет иметь широкий функционал от определения приоритетов сообщений до участия в написании ответов или текстов.

Об этом пишет The New York Times. Это также приведет к значительному обновлению виртуального помощника Apple Siri.

Разработчики подчеркнули, что их искусственный интеллект (ИИ) не будет иметь сверхсамостоятельности или агрессивного кода, ведь он будет вовлечен в улучшение жизни пользователей. В частности, система Apple Intelligence будет расставлять приоритеты для сообщений и уведомлений, предлагать инструменты для написания, способные вычитывать и предлагать то, что пользователи написали в электронных письмах, примечаниях или тексте.

В то же время, компьютерная обработка данных будет осуществляться на iPhone, а не в центрах обработки, где личная информация имеет больший риск быть скомпрометированной. Компания Apple рассказала, что для реализации этой технологии она заключила соглашение с OpenAI, производителем ChatGPT, о поддержке некоторых возможностей ИИ. То есть свои запросы пользователи будут направлять в ChatGPT, который будет отвечать за неудовлетворительные ответы.

С новым ИИ, который будет доступен уже с осени, пользователь будет давать ему простые запросы, и нейросеть будет искать решение. Например, можно будет написать, что есть такие продукты и столько времени, и сеть выдаст вам рецепты различных вариантов ужина или т.д.

Благодаря встроению Apple Intelligence и помощник Siri тоже "подтянет" свои навыки. В частности, она будет запоминать прошлое общение и узнавать больше запросов.

Заметим, что новая версия iOS будет совместима с теми же моделями iPhone, которые получили iOS 17. Для полноценной работы ИИ понадобится iPhone 15 Pro минимум. Таким образом, без новшеств останутся почти все модели.

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