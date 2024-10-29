Якщо часу в обріз: 6 простих способів швидко зарядити смартфон

Для прискореної зарядки смартфона не потрібно нічого завантажувати або встановлювати — достатньо виконати кілька простих рекомендацій

Існує чимало порад про те, як правильно заряджати смартфон, проте рекомендацій для швидкої зарядки не так багато. У сучасних умовах не завжди вдається виділити достатньо часу на заряджання телефону, і прискорення цього процесу може стати справжнім порятунком.

"Телеграф" зібрав шість лайфхаків, завдяки яким можна суттєво прискорити зарядку смартфона, при цьому зберігши строк служби батареї.

Як прискорити зарядку смартфона

Закрийте всі програми. Програми, що працюють у фоні, продовжують витрачати енергію, навіть якщо їх не видно. Закривши їх, ви можете спрямувати всю енергію на зарядку.

Увімкніть режим польоту. У цьому режимі телефон вимикається від мережі, припиняє шукати Wi-Fi та GPS. Внаслідок того, що пристрій перестає виконувати ці додаткові завдання, заряджання йде швидше.

Заряджайте від розетки. Мережеве підключення забезпечує вищу потужність у порівнянні з USB-портом комп’ютера, що прискорює заряджання.

Використовуйте швидку зарядку. Якщо телефон підтримує цю функцію, скористайтеся відповідним зарядним пристроєм і кабелем. Швидка зарядка працює на підвищеній потужності та адаптується під конкретний пристрій для досягнення оптимальної швидкості та безпеки.

Не користуйтеся телефоном під час заряджання. Активне використання пристрою знижує швидкість заряджання і може негативно позначитися на батареї.

Використовуйте оригінальний кабель. Слід завжди використовувати оригінальний кабель або його надійний аналог, який відповідає потужності та напрузі, необхідним для вашого пристрою. Це допоможе зарядити телефон швидко та безпечно.

Раніше ми писали, що кожен власник смартфона стикався із ситуацією, коли батарея несподівано швидко сідає. Навіть відключення Bluetooth, Wi-Fi та геолокації не завжди рятує ситуацію. Потрібно змінити всього один параметр, і ваш смартфон буде набагато автономнішим.