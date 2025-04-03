Чи зможете ви отримувати пенсію в 10 тисяч, якщо маєте мінімальний стаж в 2025

10 000 гривень пенсії можуть отримати українці, які відповідають певним умовам

Аби мати високу пенсію в Україні, потрібно не лише напрацювати норму страхового стажу, а й отримувати високу заробітну плату. Однак якщо стажу замало, тоді уся надія на щомісячний дохід.

Чи можна, напрацювавши всього мінімальну норму стажу в 15 років, вийти на пенсію й отримувати виплату, яка буде не менше 10 тисяч гривень, розбирався "Телеграф". Ми використали спеціальний пенсійний калькулятор.

Варто пояснити, що у 2025 році вийти на відпочинок в 60 років можна за умови не менше 32 років стажу, в 63 роки необхідно напрацювати не менше 22 років стажу, а в 65 років — не менше 15 років.

Тож, оформлюючи виплату в 65 років зі стажем в 15 років, чоловікові необхідно мати заробітну плату в 61 тисячу гривень, аби пенсія сягнула 10 000 гривень.

Ця сума була вирахувана на загальних умовах, без пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може вийти на відпочинок в 50 років з мінімальним стажем та мати понад 17 тисяч гривень.