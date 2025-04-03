В США хочуть засудити тарифну політику Трампа: Сенат готує резолюцію

Втім, резолюція має рекомендаційний характер, а критикувати будуть виключно тарифи на канадські товари.

В Сенаті США демократична меншість має намір проголосувати за резолюцію, яка засуджує політику адміністрації президента Трампа щодо тарифів проти інших країн. Сенатори на тлі "Дня визволення", оголошеного Трампом, готують відповідну резолюцію.

Про це повідомляє NBC News. Проте зазначається, що критика буде здебільшого "символічна", оскільки будь-яка резолюція зазвичай має рекомендаційний характер, окрім цього, критикувати будуть виключно тарифи на канадські товари.

"Група республіканців у Сенаті також має намір виступити із символічною критикою введених президентом Дональдом Трампом мит на канадські продукти", – сказано у повідомленні.

Видання пояснює, що політику президента США не підтримують демократи, а також сенатори від Республіканської партії Сюзен Коллінз, Ренд Пол, Ліза Мурковські й Мітч Макконнелл, які представляють штати Мен, Кентуккі та Аляску; останні традиційно мають дуже тісні економічні й торгівельні зв’язки з Канадою. Підтримки чотирьох сенаторів вистачить для ухвалення резолюції за умови, що "за" неї проголосують усі 47 демократів у Сенаті. Цікаво, що засуджувати тарифи проти Ізраїлю Сенат, попередньо, не планує.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "День Визволення США", що мало на увазі запровадження нових торгових мит проти всіх країн. Під удар потрапила автомобільна промисловість, а також пиво, пивні банки та продукція з алюмінію. Згідно з повідомленнями у Федеральному реєстрі, тарифні коди вказують на те, що пиво та металева тара об’ємом до 20 літрів піддаватимуться 25% митам на ввезення. Однак у списку немає згадки пива у скляних пляшках. Вважається, що ці заходи набудуть чинності ввечері у п’ятницю, 4 квітня.

Американський фондовий ринок дуже швидко показав наочно, що він думає про нові тарифи президента США. Ф’ючерси на S&P 500 впали на 3,7%, Nasdaq 100 впали на 4,5%, а Russell 2000 впали на понад 5%.

Був і смішний момент: Трамп серед інших країн, які обкладаються митами у 10% на експорт, згадав острови Херда та Макдональда, які знаходяться у південній частині Індійського океану. Проте ці острови населені виключно тваринами, постійного людського населення там немає, а юридично це навіть не окрема держава, оскільки острови вже багато років перебувають в юрисдикції Австралії.