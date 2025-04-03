Знову про Україну без України? Спецпосланник Трампа та посол Путіна зустрілися у Вашингтоні

Малоймовірно, що можна чекати чогось доброго для України від зустрічі цієї парочки

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф 2 квітня зустрівся у Вашингтоні з посланником лідера Кремля Володимира Путіна, головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилом Дмитрієвим. Заради цього візиту з Дмитрієва навіть зняли санкції.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на джерела серед американських чиновників. За їхніми словами, у Вашингтоні Дмитрієв мав зустріч з офіційними особами США, в тому числі з великим поціновувачем російської пропаганди Віткоффом.

Зустріч відбулася на тлі того, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення Кремлем, який не бажає йти на поступки у питанні припинення війни. Наразі незрозуміло, що саме обговорював Дмитрієв з американцями, проте джерела припустили, що на порядку денному було саме питання України.

Віткофф запросив Дмитрієва відвідати Вашингтон ще минулого тижня, а нещодавно Трамп заявив, що розчарований темпами переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною, після чого припустив масштабні санкції проти покупців російської нафти. Візит Дмитрієва став першим відкритим візитом російського високопосадовця до США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

При цьому Дмитрієв наразі є одним з найнебезпечніших для України людей на дипломатичному полі бою, кажуть експертно-аналітичні кола. Основна причина в тому, що він доволі молодий та енергійний (як для представника російської влади), а також має широкі бізнес-зв'язки в США та знайшов спільну мову з Віткоффом – який теж більше антиукраїнський, аніж проукраїнський персонаж. Малоймовірно, що можна чекати чогось доброго для України від зустрічі цієї парочки.

Тим часом у Білому домі починають поступово розуміти, що планам президента США Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни Росії проти України не судиться збутися. При цьому у Вашингтоні навіть почали приходити до усвідомлення, що Кремль не піде на угоду про припинення вогню. Загалом, Сполучені Штати відійшли від оцінки того, що можна швидко укласти припинення вогню та мирну угоду щодо війни в Україні, оскільки позиція російського режиму залишається без змін. Зараз у Білому домі обговорюють ймовірність того, що у найближчі кілька місяців мирної угоди не буде та розробляють нові плани тиску на Україну та Росію.

Нещодавно заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив в інтерв'ю російським пропагандистам, що Москва не планує приймати пропозиції США щодо припинення війни. Рябков сказав, що у пропозиціях немає "вирішення проблем", які, згідно з пропагандистськими кремлівськими наративами, стали "поштовхом для війни". Навряд чи така позиція Росії сподобається Вашингтону.

Нагадаємо, раніше Трамп під час виступу у Білому домі заявив, що не хоче вводити нові санкції проти Росії, але зробить це, якщо Володимир Путін "не впорається зі своєю роботою". Він також знову озвучив неправдиву цифру про нібито 350 млрд доларів військової допомоги Україні, різко критикував курс Києва на вступ до НАТО й натякнув, що Україна має поступитися для досягнення миру.

Тим часом американські економісти вважають, що Трамп наразі не здатний примусити Путіна сісти за стіл переговорів та припинити війну в Україні на прийнятних для Києва умовах. Кажучи мовою самого Трампа, у Білого дому "немає карт" і йому терміново потрібен спосіб "покращити руку США". Такий спосіб існує: він або допоможе припинити війну, або допоможе США отримати багато грошей, зазначають вони. Трампу запропонували простий та вигідний план, як припинити війну в Україні.