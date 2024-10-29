Если времени в обрез: 6 простых способов быстро зарядить смартфон

Для ускоренной зарядки смартфона не нужно ничего скачивать или устанавливать — достаточно выполнить несколько простых рекомендаций

Существует немало советов о том, как правильно заряжать смартфон, однако рекомендаций для быстрой зарядки не так уж много. В современных условиях не всегда удается выделить достаточно времени на зарядку телефона, и ускорение этого процесса может стать настоящим спасением.

"Телеграф" собрал шесть лайфхаков благодаря которым, можно существенно ускорить зарядку смартфона, при этом сохранив срок службы батареи.

Как ускорить зарядку смартфона

Закройте все приложения. Программы, работающие в фоне, продолжают расходовать энергию, даже если их не видно. Закрыв их, вы сможете направить всю энергию на зарядку.

Включите режим полета. В этом режиме телефон отключается от сети, прекращает искать Wi-Fi и GPS. За счет того, что устройство перестает выполнять эти дополнительные задачи, зарядка идет быстрее.

Заряжайте от розетки. Сетевое подключение обеспечивает более высокую мощность по сравнению с USB-портом компьютера, что ускоряет зарядку.

Используйте быструю зарядку. Если ваш телефон поддерживает эту функцию, воспользуйтесь соответствующим зарядным устройством и кабелем. Быстрая зарядка работает на повышенной мощности и адаптируется под конкретное устройство для достижения оптимальной скорости и безопасности.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки. Активное использование устройства снижает скорость зарядки и может негативно сказаться на батарее.

Используйте оригинальный кабель. Следует всегда использовать оригинальный кабель или его надежный аналог, который соответствует мощности и напряжению, требуемым для вашего устройства. Это поможет зарядить телефон быстро и безопасно.

Ранее мы писали, что каждый владелец смартфона сталкивался с ситуацией, когда батарея неожиданно быстро садится. Даже отключение Bluetooth, Wi-Fi и геолокации не всегда спасает ситуацию. Надо изменить всего один параметр, и ваш смартфон будет гораздо более автономным.