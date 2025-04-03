Сніг і грози накриють Україну: погода у квітні здивує своїми вибриками (карта)

Актуальний прогноз погоди на кілька днів

Погода в Україні цієї весни примхлива та непередбачувана. Квітень почався з дощів, а за кілька днів зелену траву та цвіт дерев накриє ще й сніг, не виключенням можуть бути і грози.

Починаючи з 6 квітня в деяких областях можливі опади у вигляді снігу. Про це стало відомо з карти, яку опублікував Укргідрометцентр.

Погода в Україні 6 квітня

За даними синоптиків, в цей день сніжитиме в північних та західних регіонах. Температура повітря також знизиться від -1 морозу до +5 градусів тепла.

Приблизні дані надає і сайт Ventusky. За метеорологічною картою на 6 квітня прогнозується масштабна зона опадів, яка охопить значну частину території України.

Найбільш інтенсивні опади очікуються в північно-західній частині країни, особливо в районах Київської, Житомирської та Чернігівської областей, де помітні зелено-жовті відтінки на карті.

У західній частині, включаючи Львівську, Тернопільську та Рівненську області, прогнозуються помірні опади.

Погода в Україні 7 квітня

У понеділок, 7 квітня, західна частина України перебуватиме під впливом атмосферного фронту з інтенсивними опадами. Особливо складна ситуація в районах Львівської, Тернопільської та Рівненської областей.

Зона з найбільшою концентрацією опадів охоплює Західну Україну, де на карті чітко видно плями зеленого та жовтого кольорів, що вказують на значну кількість опадів. В області Рівного, у напрямку польського кордону, можливі найбільші опади.

Чернівецька область та прикордонні території з Румунією також пропускаються в зону з помірними опадами.

Водночас східні та центральні області України залишаються переважно сухими, без істотних опадів. Лише в районі Приазов'я та Кримського півострова одна невелика зона з опадами, що насувається зі сходу.

Погода в Україні 8 квітня

А ось починаючи з 8 квітня, за даними сайту Ventusky, в Україні прогнозується значна зона опадів, що охоплює більшу частину території країни. Особливо інтенсивні в північних та північно-західних регіонах, де на карті відображені зони синього та зеленого кольорів.

У західній Україні, зокрема в районах Рівного, Тернополя та Львова, прогнозуються помірні опади. Центральна частина країни, включаючи Житомир, Вінницю та Київ, також перебуватиме під впливом атмосферного фронту з опадами.

На сході, в напрямку Харкова та Полтави, також очікуються опади, які поступово слабшають у південно-східному напрямку.

Південні регіони України, зокрема Одеська область та Причорномор’я, залишаються сухими.

На представленій метеорологічній карті можливість грози найбільш імовірна в кількох регіонах.

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