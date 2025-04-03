Космічний смаколик: вчені приготували традиційну японську страву на МКС і здивувалися через результат

Тепер люди можуть готувати місо у космосі

Розмови про космічні подорожі зазвичай торкаються області колонізації інших планет, вивчення далеких зірок та небезпек чорних дір. Однак далеко не всі при цьому розуміють, наскільки в космосі все буде іншим. І один із таких аспектів полягає у приготуванні їжі.

Нове дослідження було оприлюднено у iScience 2 квітня 2025 року. Воно стосувалося досвіду приготування місо на МКС.

У питаннях кулінарних технік ми далеко не завжди усвідомлюємо те, що під час готування у нас є незліченна кількість мікроскопічних помічників, які виконують основну роботу. Наприклад, без бактеріальних дріжджів ми не змогли б приготувати хліб, а згадане вище місо не можна зробити без процесу ферментації за участю грибка. Хоча в деяких випадках ферменти містяться безпосередньо в продукті, але в інших за виробництво відповідають різні мікроорганізми.

Місо це традиційна японська спеція, яка виглядає як густа паста. Виробляється воно шляхом бродіння суміші бобових, рису або пшениці з використанням спеціального цвілевого грибка "кодзі" (Aspergillus oryzae).

"Існують деякі особливості космічного середовища на низькій навколоземній орбіті — зокрема, мікрогравітація та підвищена радіація, — які можуть впливати на те, як мікроби ростуть і метаболізуються, і, таким чином, як працює ферментація. Ми хотіли вивчити вплив цих умов", — розповів один з авторів дослідження Джошуа Д. Еванс з Технічного університету Данії.

У березні 2020 року заготівлю під місо відправили на МКС, а ще дві "контрольні партії" були відправлені до Данії та США. Весь процес ретельно відстежувався. У космосі процес ферментації проходив у дещо незвичних для земних мікроорганізмів умовах, що включало:

низьку гравітацію та незвичну вологість та тиск;

радіацію, яка у 120 разів перевищувала земну;

високу температуру (через близькість боксу до обладнання) в 36 градусів за Цельсієм, що набагато вище, ніж у земних умовах;

Місо після повернення з МКС

Дивовижно, але місо з МКС нормально ферментувалося, а в кінцевого продукту знайшлися ряд схожостей і відмінностей. Наприклад, у всіх трьох зразках домінували бактерії стафілококи. І вчені так і не зрозуміли, звідки вони там взялися, оскільки вся підготовка сумішей велася у стерильних умовах. Те, що вони знайшлися і в космічному "смаколику", говорить про те, що вони потрапили туди із Землі, а вжитих заходів щодо дезінфекції було недостатньо. Як вони вплинули на ферментацію, поки що не зрозуміло.

Основну роботу з ферментації виконав згаданий грибок "кодзі", він успішно впорався зі своїм завданням як на Землі, так і в космосі. Однак у космічних грибків виявився ряд мутацій, які, можливо, викликав підвищений радіаційний фон.

А ось що виявилося несподіваним, то це виявлення в космічному місо бацил (Bacillus velezensis). І, як і у випадку зі стафілококами, вчені не зрозуміли, звідки вони там взялися і чому їх не було у земних зразках. Хоча в цьому плані підказку може дати те, що ці бактерії добре ростуть за температур в 30-40 градусів за Цельсієм, тобто в умовах, які були надані на МКС. Подібні бактерії й на Землі використовуються в ферментації бобових при приготуванні інших традиційних східноазіатських страв типу твенджан (корейський аналог місо).

Як і очікувалося, інші умови ферментації вплинули й на смак місо, хоча дивно те, що його взагалі визнали їстівним. Дегустацію проводили вже Землі. Космічна спеція мала більш смажений, горіховий смак, ніж місо із Землі.

Знайдіть відмінності

Що доводить це дослідження? Хоча б те, що ми можемо приготувати місо у космосі! І насправді це важливо, оскільки вчені тепер розуміють, що процес ферментації можна запустити у позаземних умовах. А ще астронавтів можна буде порадувати чимось новим, окрім традиційних раціонів.

Як повідомлялося раніше, марсохід Curiosity знайшов на Марсі найдовші молекули на підставі вуглецю, які будь-коли виявляли на цій планеті. На Землі такі часто є частиною живих організмів.