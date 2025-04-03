Космічний смаколик: вчені приготували традиційну японську страву на МКС і здивувалися через результат
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Тепер люди можуть готувати місо у космосі
Розмови про космічні подорожі зазвичай торкаються області колонізації інших планет, вивчення далеких зірок та небезпек чорних дір. Однак далеко не всі при цьому розуміють, наскільки в космосі все буде іншим. І один із таких аспектів полягає у приготуванні їжі.
Нове дослідження було оприлюднено у iScience 2 квітня 2025 року. Воно стосувалося досвіду приготування місо на МКС.
У питаннях кулінарних технік ми далеко не завжди усвідомлюємо те, що під час готування у нас є незліченна кількість мікроскопічних помічників, які виконують основну роботу. Наприклад, без бактеріальних дріжджів ми не змогли б приготувати хліб, а згадане вище місо не можна зробити без процесу ферментації за участю грибка. Хоча в деяких випадках ферменти містяться безпосередньо в продукті, але в інших за виробництво відповідають різні мікроорганізми.
Місо це традиційна японська спеція, яка виглядає як густа паста. Виробляється воно шляхом бродіння суміші бобових, рису або пшениці з використанням спеціального цвілевого грибка "кодзі" (Aspergillus oryzae).
"Існують деякі особливості космічного середовища на низькій навколоземній орбіті — зокрема, мікрогравітація та підвищена радіація, — які можуть впливати на те, як мікроби ростуть і метаболізуються, і, таким чином, як працює ферментація. Ми хотіли вивчити вплив цих умов", — розповів один з авторів дослідження Джошуа Д. Еванс з Технічного університету Данії.
У березні 2020 року заготівлю під місо відправили на МКС, а ще дві "контрольні партії" були відправлені до Данії та США. Весь процес ретельно відстежувався. У космосі процес ферментації проходив у дещо незвичних для земних мікроорганізмів умовах, що включало:
- низьку гравітацію та незвичну вологість та тиск;
- радіацію, яка у 120 разів перевищувала земну;
- високу температуру (через близькість боксу до обладнання) в 36 градусів за Цельсієм, що набагато вище, ніж у земних умовах;
Дивовижно, але місо з МКС нормально ферментувалося, а в кінцевого продукту знайшлися ряд схожостей і відмінностей. Наприклад, у всіх трьох зразках домінували бактерії стафілококи. І вчені так і не зрозуміли, звідки вони там взялися, оскільки вся підготовка сумішей велася у стерильних умовах. Те, що вони знайшлися і в космічному "смаколику", говорить про те, що вони потрапили туди із Землі, а вжитих заходів щодо дезінфекції було недостатньо. Як вони вплинули на ферментацію, поки що не зрозуміло.
Основну роботу з ферментації виконав згаданий грибок "кодзі", він успішно впорався зі своїм завданням як на Землі, так і в космосі. Однак у космічних грибків виявився ряд мутацій, які, можливо, викликав підвищений радіаційний фон.
А ось що виявилося несподіваним, то це виявлення в космічному місо бацил (Bacillus velezensis). І, як і у випадку зі стафілококами, вчені не зрозуміли, звідки вони там взялися і чому їх не було у земних зразках. Хоча в цьому плані підказку може дати те, що ці бактерії добре ростуть за температур в 30-40 градусів за Цельсієм, тобто в умовах, які були надані на МКС. Подібні бактерії й на Землі використовуються в ферментації бобових при приготуванні інших традиційних східноазіатських страв типу твенджан (корейський аналог місо).
Як і очікувалося, інші умови ферментації вплинули й на смак місо, хоча дивно те, що його взагалі визнали їстівним. Дегустацію проводили вже Землі. Космічна спеція мала більш смажений, горіховий смак, ніж місо із Землі.
Що доводить це дослідження? Хоча б те, що ми можемо приготувати місо у космосі! І насправді це важливо, оскільки вчені тепер розуміють, що процес ферментації можна запустити у позаземних умовах. А ще астронавтів можна буде порадувати чимось новим, окрім традиційних раціонів.
Як повідомлялося раніше, марсохід Curiosity знайшов на Марсі найдовші молекули на підставі вуглецю, які будь-коли виявляли на цій планеті. На Землі такі часто є частиною живих організмів.