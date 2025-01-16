Мобілізація в Україні триває: що має бути вказано у повістці

На ці дані обов’язково потрібно звертати увагу

В Україні продовжують видавати повістки чоловікам призовного віку у рамках загальної мобілізації. Існують необхідні вимоги, яким повістка має відповідати.

У бланку мають бути зазначені не лише ПІБ, дата та причина виклику до ТЦК, а й інші важливі дані. Про це пише РБК-Україна.

При отриманні повістки необхідно обов’язково з’явитися у військкомат у вказаний строк для уточнення.

У повістці зазначаються:

прізвище, власне ім’я та по батькові й дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування районного (міського) ТЦК (або його відділів) що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та ім’я керівника ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що загрожує за ігнорування повістки у 2025 році. Зокрема, йдеться про штрафи й навіть позбавлення волі.