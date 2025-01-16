Мобілізація в Україні триває: що має бути вказано у повістці
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На ці дані обов’язково потрібно звертати увагу
В Україні продовжують видавати повістки чоловікам призовного віку у рамках загальної мобілізації. Існують необхідні вимоги, яким повістка має відповідати.
У бланку мають бути зазначені не лише ПІБ, дата та причина виклику до ТЦК, а й інші важливі дані. Про це пише РБК-Україна.
При отриманні повістки необхідно обов’язково з’явитися у військкомат у вказаний строк для уточнення.
У повістці зазначаються:
- прізвище, власне ім’я та по батькові й дата народження громадянина, якому адресована повістка;
- найменування районного (міського) ТЦК (або його відділів) що видав повістку;
- мета виклику до ТЦК;
- місце, день і час явки за викликом;
- найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;
- прізвище та ім’я керівника ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- реєстраційний номер повістки;
- роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що загрожує за ігнорування повістки у 2025 році. Зокрема, йдеться про штрафи й навіть позбавлення волі.