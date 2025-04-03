Дотримання санкцій проти Росії: Келлог розповів, як можна прорідити російський "тіньовий флот"

Президент США вже блокував вороже судноплавство під час свого першого терміну

Наразі дотримання західних санкцій, запроваджених проти Росії, перебуває на дуже низькому рівні. Проте ефект від цих обмежень можна посилити буквально "до межі", якщо взятися за справу як слід, в першу чергу атакувавши російський "тіньовий флот", який перевозить нафту.

Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox Business. Він зазначив, що головна проблема, яка зараз існує щодо санкцій проти Росії – це слабкий контроль за дотриманням цих обмежень.

"Ви повинні дійсно посилити весь ефект, який дають санкції, і ви можете довести їх до певної межі. Ви говорите про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Ви можете зайнятися ними. Подивіться на тіньовий флот. Це флот, який перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його", – сказав Келлог.

Спецпредставник Трампа додав, що президент США вже блокував вороже судноплавство під час свого першого терміну, коли американські кораблі фактично зупинили морське постачання вугілля з КНДР до Китаю. Для припинення роботи "тіньового флоту" можна використати катери берегової охорони США та країн НАТО.

"Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти "тіньового флоту" в повному обсязі, тож знаємо, де вони перебувають і звідки йдуть. Це ті кроки, які можна зробити, щоб санкції дійсно почали кусатися. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони дійсно спрацюють. Але це потрібно робити. А занадто часто цього просто не роблять", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США заборонили закордонним компаніям проводити розрахунки за російські енергоресурси через підсанкційні банки. Це рішення було прийняте в якості важеля тиску на РФ у переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Це рішення фактично унеможливлює купівлю російської нафти європейськими країнами без ризику потрапити під санкції США.