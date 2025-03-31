Мобілізувати можуть взагалі всіх? Юрист роз'яснив резонансне рішення суду

Хто залишається захищеним від призову після скандального рішення суду

Нещодавно Верховний Суд виніс рішення про незворотність процедури призову, яке сколихнуло суспільство і викликало безліч питань. Багато українців занепокоєні, що тепер мобілізувати можуть будь-кого, незважаючи на законні підстави для відстрочки.

Проте юристи спростовують таке тлумачення і пояснюють справжній зміст судового рішення. Про це юрист Олександр Золотухін розповів в коментарі "Телеграфу".

Фахівець пояснює, що рішення Верховного Суду стосується лише конкретного випадку – ситуації, коли призовник не пройшов військово-лікарську комісію. "Якщо мобілізують особу, яка взагалі не підлягає призову, то наслідком є скасування наказу про мобілізацію чи зобов'язання військової частини звільнити особу", – пояснює Золотухін.

Юрист наголошує, що людей із законним правом на відстрочку чи бронювання це рішення не зачіпає. Суд не буде застосовувати до них принцип незворотності, бо їхні випадки зовсім інші.

За словами Золотухіна, суди завжди перевіряють, чи можна порівнювати нову справу з уже вирішеною Верховним Судом. Справи про мобілізацію осіб з відстрочкою або бронюванням суттєво відрізняються від випадку, який розглядав Верховний Суд.

Він також додає, що хоч військкомати можуть посилатися на це судове рішення, будь-який хороший юрист доведе, що випадки різні.

Рішення Верховного Суду не відкрило шлях для незаконних призовів, проте система захисту прав мобілізованих все ще має прогалини, які потребують правового врегулювання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада посилює відповідальність за незаконну мобілізацію. Посадовцям ТЦК загрожує від 3 до 8 років за ґратами за безпідставний призов.