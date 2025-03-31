Обзивав, бив по голові перехожого з дитиною і не тільки: із Польщі витурили українця, який працював кур’єром

Це не перший подібний злочин чоловіка

Українця Сергія Паукова, який працював кур’єром і нападав на випадкових людей, депортували з Польщі до України. Йому заборонено в’їзд до країн Шенгенської зони на 8 років.

Про це повідомила поліція Познані. Українця затримали 27 березня у центрі міста, коли він з телескопічним кийком напав на чоловіка, який гуляв із 10-річним сином.

Конфлікт почався після зауваження Паукову через їзду велосипедом по тротуару. У поліції зазначили, що нападник обзивав чоловіка і бив його по голові. Під час обшуку в затриманого знайшли ніж із лезом 15 см, а в орендованій квартирі – наркотики. Йому оголосили підозри у завданні тілесних ушкоджень та зберіганні наркотиків.

"Чоловіку було пред'явлено звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень, коли його дії завдали потерпілим ризику загибелі або заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, а також у зберіганні наркотичних речовин", — дописали правоохоронці.

Слідчі також встановили причетність Паукова до інших нападів. За кілька годин до інциденту 27 березня він побив безхатька – це зафіксували міські камери. А 25 березня чоловік чіплявся до двох дівчат, показував їм непристойні жести, а після зауваження – вдарив перехожого в обличчя. Свідки встигли сфотографувати нападника.

На всіх записах і фото Пауков носив терморюкзак кур’єра служби доставки. Через порушення громадського порядку Польща депортувала чоловіка та заборонила йому в’їзд до Шенгенської зони на 8 років. Як наголосили у прикордонній службі, 2025 рік став рекордним за кількістю депортацій — це найбільша хвиля випроваджень з країни з 1989 року. Тільки за 2024 рік з Польщі депортували близько 8 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в центрі Амстердаму українець напав на п'ятьох перехожих з ножем.