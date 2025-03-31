Погрози Трампа не подіяли? Як змінились ціни на російську нафту після його заяв - Reuters

Нафтовий ринок чекає: як мита Трампа можуть вдарити по Росії?

Ринки нафти відреагували стримано на заяву президента США Дональда Трампа про можливе введення мит на покупців російської нафти. Попри його погрозу підняти тарифи на 25-50%, трейдери поки що обережно оцінюють перспективи такого кроку.

Як повідомляє Reuters, аналітики припускають, що це може бути частиною тактичних маневрів Трампа у переговорах із Росією, а не реальний намір. "Він змінює рішення настільки часто, що ринок просто чекає конкретики", — зазначив енергетичний консультант Аді Імсірович.

На тлі заяви Трампа нафта марки Brent у понеділок зросла на 1,4% — до 74 доларів за барель. Однак трейдери не поспішають реагувати на можливі санкції, враховуючи, що в березні ціни опускалися до мінімуму з 2021 року — 68 доларів за барель.

Китай та Індія – ключові покупці російської нафти

Найбільшими споживачами російської нафти залишаються Китай та Індія. З 2022 року Індія випередила Китай і стала основним імпортером морської нафти з Росії. На початок 2024 року частка російської нафти у загальному імпорті Індії становила 35%.

Проте Нью-Делі вже заявляв, що його нафтопереробники купуватимуть лише ту російську нафту, яка не потрапляє під санкції США, що може зменшити кількість доступних поставок.

Китайські держкомпанії, такі як Sinopec та Zhenhua Oil, також скоротили закупівлі, щоб уникнути вторинних санкцій. Однак незалежні нафтопереробники Китаю продовжують купувати російську нафту, оскільки мають менші зв’язки з американською фінансовою системою та менш вразливі до тиску Вашингтона.

Чи зміниться глобальний ринок нафти?

Експерти зазначають, що мита можуть вплинути на експорт Росії, але питання в тому, наскільки жорстко США дотримуватимуться нових обмежень. Також ринок стежить за тим, чи зможе ОПЕК компенсувати можливе скорочення поставок.

На думку аналітика ING Уоррена Паттерсона, ринок не поспішатиме з реакцією, поки немає конкретних рішень. "Останні санкції США проти Венесуели можуть дати уявлення про можливий розвиток подій", — додав він.

Якщо Вашингтон реально введе вторинні санкції, Китай та Індія можуть шукати нові шляхи обходу обмежень. Уже зараз китайські компанії призупинили закупівлі венесуельської нафти перед введенням санкцій, але трейдери очікують, що постачання відновиться через альтернативні схеми.

Поки що нафтовий ринок залишається у стані очікування, адже поки що немає чітких кроків з боку США щодо реалізації заявлених тарифів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під час чергового раунду перемовин у Саудівській Аравії російська сторона в обмін на дотримання перемир’я в Чорному морі зажадала від США послаблення санкцій. Якби сильно Білий дім не хотів лишити Європу "за бортом" переговорного процесу, без згоди європейських союзників виконати умови Москви у Дональда Трампа не вийде.