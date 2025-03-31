Експрезидент УАФ вивів в офшори більше ніж 9 млн євро і втік з країни — журналіст

Експрацівникам Павелка вже оголосили підозри

Андрій Павелко, який очолював Українську асоціацію футболу (УАФ), виїхав з України на підставі інвалідності. Його експрацівникам Генеральна прокуратура України оголосила підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Генеральна прокуратура України вручила нові підозри у справі про матеріальні збитки завдані УАФ офшорними схемами. Колишні керівники асоціації футболу вивели майже 9 млн 329 тис. євро, повідомляє телеграм-канал АНДРІЮК ONLINE.

Підозри отримали ексгенеральний секретар Юрій Запісоцький та ексфінансова директорка Євгенія Сагайдак.

Юрій Запісоцький і Андрій Павелко

Колишньому президенту УАФ Андрію Павелку вручити підозру неможливо, адже він у грудні 2024-го року виїхав з України, підстава для виїзду — інвалідність, повідомив журналіст Костянтин Андріюк.