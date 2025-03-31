Гігантські пробки у Києві: чому перекрили рух (карта)

Затори спостерігаються на низці вулиць у центрі столиці

У понеділок, 31 березня, столицю скували пробки через прибуття іноземних делегацій у зв’язку з річницею визволення Київщини. Напередодні повідомлялося про обмеження руху, заплановане на цей день.

Спостерігаються затори на вулицях Прорізній, Володимирській, Михайла Омеляновича-Павленка, Василя Липківського, Івана Федорова, Антоновича, Дніпровському узвозі та бульварі Миколи Міхновського.

Як зазначали в Управлінні державної охорони, згідно із законом іноземним делегаціям, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона УДО.

Також вони можуть не допускати громадян до окремих ділянок та об’єктів, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

У зв’язку із проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві та Київській області сьогодні діють тимчасові обмеження дорожнього руху.

В Україні 31 березня відзначають другу річницю звільнення Київщини від російських загарбників, зокрема Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля та цілої низки населених пунктів області. З нагоди цієї дати наш народ вшановує силу всіх воїнів Сил оборони, які здійснили той героїчний подвиг і витіснив ворога з українських земель.

Нагадаємо, Київ на початку тижня буде у полоні хмар, дощу та несуттєвого похолодання. Синоптики прогнозують, що опади протримаються дві доби та іноді змінюватимуть свою силу.