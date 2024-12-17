Аккумулятор скажет спасибо: как сохранить телефон зимой

Аккумуляторы современных устройств не любят морозы

Во время холодов многие пользователи смартфонов допускают ряд ошибок, которые негативно сказываются на живучести аккумулятора. Поэтому стоит следовать некоторым простым правилам, которые позволят продлить его срок службы.

"Телеграф" рассказывает о главных правилах поведения с телефоном в зимние дни. Особенно эти советы актуальны в периоды сильных морозов.

Как известно из-за холодов замедляется химическая реакция в батарее, из-за чего уменьшается эффективность передачи энергии. Иногда это может привести быстрой разрядке телефона, а иногда к его временному отключению.

Поэтому самым простым советом будет держать смартфон в тепле — во внутреннем кармане куртки или ближе к телу, но не в сумке. Если же вы не хотите по какой-то причине следовать этому совету, то можно купить специальный чехол с термоизоляцией или обернуть телефон мягкой тканью. Также рекомендуется не использовать телефон на морозе или, по крайней мере, сократить время его использования.

Так как при низких температурах устройство разряжается быстрее, то рекомендуется заранее включить режим энергосбережения, чтобы избежать внезапных неприятных сюрпризов. В зимнее время полезно будет также не допускать разрядки телефона ниже 40%, поскольку батарея может резко потерять 20-30% заряда.

Если ваш телефон отключился на морозе, то ни в коем случае нельзя греть его на батарее. Резкий перепад температур может вызвать оседание конденсата, а влага и электроника никогда друзьями не бывают.

Если телефон разрядился на морозе, его нельзя сразу ставить на зарядку. Сначала дайте ему разогреться до комнатной температуры, иначе вы рискуете повредить батарею.

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