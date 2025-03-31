Це найвище село України та перлина Карпатського туризму: як до нього дістатися (фото)

Найвище гірське село України розташоване на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря у Карпатському національному природному парку

Українські Карпати славляться своїми мальовничими куточками природи. І серед них особливо виділяється село Дземброня, розташоване у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Це не тільки найвище розташоване село в Україні, але й осередок зеленого туризму, який приваблює понад 100 тисяч активних відпочивальників щороку. Дземброня – ідеальне місце для тих, хто прагне гармонії з природою, чистого гірського повітря та розкішних краєвидів.

Розташування та висота

Село Дземброня розкинулося в долині річки Дземброня, на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря. Найнижчі будівлі тут розташовані на висоті 1500 метрів, а найвищі – майже на рівні двох кілометрів. Завдяки такому розташуванню Дземброня вважається найбільш високогірним населеним пунктом в Українських Карпатах.

Трохи історії

Перші згадки про громаду Дземброня датуються 1928 роком. У 1939 році в селі проживало 1750 осіб. Після приєднання до СРСР село було перейменовано на Берестечко, але місцеві жителі проігнорували цю зміну. У 2009 році, завдяки місцевому референдуму, селу було повернуто історичну назву Дземброня.

Сьогодні у Дземброні налічується близько 112 дворів, де проживає приблизно 245 осіб. Попри значну висоту та віддаленість від великих міст, село має розвинену інфраструктуру для туристів, включаючи місця для проживання та харчування.

Природна краса та туризм

Дземброня входить до складу Карпатського національного природного парку, що робить її особливо привабливою для любителів природи1. Село оточене величними гірськими вершинами, серед яких Бребенескул (2035 м), Ребра (2001 м) і Шпиці (1864 м). Тут поширені субальпійські луки, чагарники та ялинові ліси, що створюють неповторну атмосферу для відпочинку та активних занять.

Зелений туризм

Дземброня стала відомим осередком зеленого туризму в Україні. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів, які шукають спокою та гармонії з природою. У селі розвинені пішохідні маршрути на Чорногірський хребет, що робить його відмінним стартовим пунктом для тих, хто хоче дослідити найвищі вершини України. Кажуть, що саме тут, серед цієї особливої атмосфери, Сергій Параджанов знайшов натхнення для зйомок своєї легендарної кінокартини "Тіні забутих предків".

Як дістатися

До Дземброні можна дістатися з Івано-Франківська через Верховину. З Верховини до Дземброні регулярно курсують маршрутні автобуси. Найближча залізнична станція знаходиться у Ворохті.

Дземброня – це не тільки найвище розташоване село в Україні, а й унікальне місце, де можна поєднати активний відпочинок із гармонією з природою. Для тих, хто шукає справжній спокій і хоче дослідити найвищі вершини України, Дземброня стане ідеальним вибором.

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