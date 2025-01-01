Телефон триматиме заряд довше завдяки цим лайфхакам

Ці лайфхаки можуть стати корисними звичками

Заряд батареї смартфона може закінчитися в найневідповідніший момент. Щоб продовжити термін служби батареї телефону та довше підтримувати його в зарядженому стані, можна скористатися кількома лайфхаками.

Один з них — відключення інтернету. Під час підключення до мережі додатки постійно оновлюють дані, надсилають сповіщення та синхронізуються, що споживає значний обсяг енергії.У зонах зі слабким сигналом інтернет, особливо мобільний, витрачає ще більше заряду через постійні спроби підтримувати зв’язок. Відключення Wi-Fi або мобільних даних значно знижує навантаження на процесор і модем телефону.

Інші способи економії енергії

Увімкніть режим енергоощадження. Цей режим обмежує фонову активність і зменшує яскравість екрана, ефективно подовжуючи термін служби акумулятора.

Зменшіть яскравість екрана. Спробуйте використовувати автоматичні налаштування яскравості, які регулюються залежно від навколишнього освітлення.

Вимкніть Bluetooth і GPS, і Wi-Fi, коли вони не використовуються, оскільки вони можуть швидко розрядити акумулятор. Вмикайте їх лише за потреби

Закрийте непотрібні додатки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити свій телефон чи планшет від впливу морозу. Нагадаємо, вмикати його на зарядку одразу прийшовши додому не варто — він має стати кімнатної температури.