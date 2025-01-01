Телефон будет держать заряд дольше благодаря этим лайфхакам

Эти лайфхаки могут стать полезными привычками

Заряд батареи смартфона может закончиться в самый неподходящий момент. Чтобы продлить срок службы батареи телефона и дольше поддерживать его в заряженном состоянии, можно воспользоваться несколькими лайфхаками.

Один из них – отключение интернета. При подключении к сети приложения постоянно обновляют данные, посылают уведомления и синхронизируются, что потребляет значительный объем энергии. В зонах со слабым сигналом интернет, особенно мобильный, тратит еще больше заряда из-за постоянных попыток поддерживать связь. Отключение Wi-Fi или мобильных данных значительно снижает нагрузку на процессор и модем телефона.

Другие способы экономии энергии

Включите режим энергосбережения. Этот режим ограничивает фоновую активность и уменьшает яркость экрана, эффективно продлевая срок службы аккумулятора.

Уменьшите яркость экрана. Попытайтесь использовать автоматические настройки яркости, которые регулируются в зависимости от окружающего освещения.

Выключите Bluetooth, GPS и Wi-Fi, когда они не используются, поскольку они могут быстро разрядить аккумулятор. Включайте их только при необходимости

Закройте ненужные приложения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить свой телефон или планшет от воздействия мороза. Напомним, включать его на зарядку сразу придя домой не стоит — он должен стать комнатной температуры.