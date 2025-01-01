Телефон будет держать заряд дольше благодаря этим лайфхакам
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Эти лайфхаки могут стать полезными привычками
Заряд батареи смартфона может закончиться в самый неподходящий момент. Чтобы продлить срок службы батареи телефона и дольше поддерживать его в заряженном состоянии, можно воспользоваться несколькими лайфхаками.
Один из них – отключение интернета. При подключении к сети приложения постоянно обновляют данные, посылают уведомления и синхронизируются, что потребляет значительный объем энергии. В зонах со слабым сигналом интернет, особенно мобильный, тратит еще больше заряда из-за постоянных попыток поддерживать связь. Отключение Wi-Fi или мобильных данных значительно снижает нагрузку на процессор и модем телефона.
Другие способы экономии энергии
- Включите режим энергосбережения. Этот режим ограничивает фоновую активность и уменьшает яркость экрана, эффективно продлевая срок службы аккумулятора.
- Уменьшите яркость экрана. Попытайтесь использовать автоматические настройки яркости, которые регулируются в зависимости от окружающего освещения.
- Выключите Bluetooth, GPS и Wi-Fi, когда они не используются, поскольку они могут быстро разрядить аккумулятор. Включайте их только при необходимости
- Закройте ненужные приложения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить свой телефон или планшет от воздействия мороза. Напомним, включать его на зарядку сразу придя домой не стоит — он должен стать комнатной температуры.