Тіло Вікторії Рощиної повернули до України: що відомо про журналістку, яку вбила Росія

Журналістка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях

Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні, повернули до України. Її особу вже ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко. За його інформацією, тіло журналістки було повернуто наприкінці лютого 2025 року.

"Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу", — сказав він.

Передісторія

Журналістка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. І лише у травні 2024 року російська сторона підтвердила, що утримує жінку у полоні.

До цього кореспондентку ще у березні 2022 року затримували силовики ФСБ РФ. Тоді вона готувала матеріали про воєнні дії у Запорізькій та Донецькій областях. Рощина планувала поїхати до Маріуполя, щоб показати всю правду російського вторгнення.

2022 року вона пробула в російському полоні 10 днів, її звільнили. Однак це не зупинило кореспондентку, і вона продовжила працювати. 2022 року Рощина отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

10 жовтня 2024 року батькові української журналістки повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Невдовзі інформація про загибель підтвердилася.

Вікторія Рощина

Журналістка, лауреатка премії "Мужність у журналістиці" 2022

Народилася 1996 року в місті Запоріжжі — загинула у полоні окупантів у 2024 році.

Вікторія Рощина

На сайті "Української правди" у профілі автора Вікторії Рощиной зазначено, що вона працювала в журналістиці з 16 років. Рощина спеціалізувалася на темах криміналу, правозахисної діяльності та судової системи.

Крім "Української правди" та Hromadske, Рощина співпрацювала з "Українським радіо", UA: Першим та виданням "Цензор.нет".

До 2022 року журналістка їздила до Москви, до місць, де утримували українських в’язнів, працювала над фільмом про полонених українських моряків.

Після початку повномасштабної війни Вікторія готувала матеріали про життя на окупованих теренах.

Про те, що говорять колеги про журналістку Рощину, можна дізнатися, перейшовши за посиланням.

"Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель — це справжній удар", — коментував загибель Рощиної Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вже рік, як на війні загинув колишній журналіст Телеграфа Андрій Топчій.