Зеленський терміново повертається з Африки в Україну: у чому причина

Через масовану атаку Росії на Україну президент Володимир Зеленський терміново повертається з Африки.

"Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну. Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію", — йдеться у повідомленні глави держави у соцмережах.

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