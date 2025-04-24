Зеленський терміново повертається з Африки в Україну: у чому причина
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Через масовану атаку Росії на Україну президент Володимир Зеленський терміново повертається з Африки.
"Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну. Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію", — йдеться у повідомленні глави держави у соцмережах.
Новина доповнюється