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Зеленський терміново повертається з Африки в Україну: у чому причина

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Зеленський терміново повертається з Африки в Україну: у чому причина Новина оновлена 24 квітня 2025, 10:38

Через масовану атаку Росії на Україну президент Володимир Зеленський терміново повертається з Африки.

"Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну. Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію", — йдеться у повідомленні глави держави у соцмережах.

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