З 1 травня частині українців доведеться платити більше: кому не пощастить найбільше

Одні з найсильніших змін торкнуться відразу кількох тарифів

З 1 травня на українців чекає подорожчання послуг мобільного оператора Lifecell. Ряд корпоративних тарифів значно зросте у ціні.

Про це повідомляється на сайті оператора. Одні з найсильніших змін торкнуться одразу декількох тарифів.

До них входять "Бізнес старт", "Бізнес свобода", "Бізнес преміум". Їхня вартість з 1 травня збільшиться на 35-40 гривень.

Крім того, починаючи з 14 травня 2025 року для цих абонентів вводиться щоденна плата за пакет послуг, яка становитиме 5 гривень.

"У щоденний пакет послуг входять безлімітні дзвінки на лайфселл та 500 МБ інтернету. Щоденна плата за пакет послуг буде застосована при несплаті вартості щомісячного пакету послуг", — пояснили в Lifecell.

Важливо: за бажанням абоненти вищевказаних тарифних планів мають можливість з 24.04.2025 по 31.05.2025 (включно) без додаткової оплати змінити тарифний план на будь-який інший, доступний для підключення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Lifecell закрив популярні тарифи. Що тепер замість них.