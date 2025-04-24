Вчені вперше знайшли підтвердження боїв гладіаторів із левами у Стародавньому Римі (фото)

На скелеті римської доби зафіксували перший археологічний доказ, що людей у Стародавньому Римі відправляли на бій з левами

У Стародавньому Римі були поширені гладіаторські бої. Однак до цього часу не було археологічних доказів того, що на арені люди бились із левами. Вчені знайшли перші підтвердження на скелеті римської епохи з Йорка, що в Британії. На стегні гладіатора виявили укусу великого котячого. До цього підтвердженням жахливих боїв були тільки фрески та інші витвори мистецтва.

Керівник дослідження, професор Тім Томпсон в публікації PLOS One розповів, що тіла, виявлені під час розкопок у 2004-2005 роках, здебільшого належали молодим чоловікам, що мали типові травми гладіаторів. Однак на одному з тіл дослідники зробили революційну знахідку — виявили сліди укусів.

Фреска "Гладіатор, що бореться з левом" з амфітеатру Меріди

Вони вивчили їх за допомогою 3D-сканування та порівняли із пащами тварин, вони виявились левиними. При цьому чоловік не був загризений твариною. Сліди зубів свідчать, що лев скоріше тягнув тіло.

Слід укусу лева на тазовій кістці

Слід укусу лева на тазовій кістці ймовірного гладіатора

Чоловікові було від 26 до 36 років. Смерть настала приблизно у третьому столітті нашої ери. Тоді Йорк був відомий як Еборакум і був містом і військовою базою в римській провінції Британія. Він також міг бути не гладіатором, а засудженим, якого віддали на поталу звірам заради розваги.

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