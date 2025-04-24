Союзник України заборонив експорт "вбивчих" контролерів для відеоігор до Росії: що з ними не так

Такі заходи входять до нового пакета торгових санкцій

Уряд Великої Британії заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей. Це пов’язано з тим, що росіяни використовують їх для керування безпілотниками на лінії фронту в Україні.

Про це пише Politico. Зазначається, що в новому пакеті заходів, який включає 150 нових торгових санкцій проти Росії, Велика Британія також закрила доступ до країни іншим технологіям, включаючи програмне забезпечення, що дозволяє шукати і розробляти нові нафтові і газові свердловини.

"Сьогодні ми використовуємо наші повноваження, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців та захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку Росії", — заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Нові заходи вже набули чинності. Цей пакет в основному зосереджений на тому, щоб позбавити інноваційне програмне забезпечення та технології доступу до оборонного та енергетичного секторів Росії, включаючи контролери відеоігор, які використовуються для управління безпілотниками у війні проти України, та передачу технологій, що використовуються у виробництві товарів Common High Priority.

Він також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин та металів з метою обмеження військового та промислового потенціалу Росії.

"Ми також повністю забороняємо ввезення в Росію контролерів відеоігор, щоб запобігти їх використанню для управління безпілотниками на передовій, а це означає, що ігрові консолі більше не будуть використовуватися для вбивства в Україні", — наголосив Доуті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський ввів нові санкції проти російських діячів та низки компаній.