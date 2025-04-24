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Союзник України заборонив експорт "вбивчих" контролерів для відеоігор до Росії: що з ними не так

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Велика Британія заборонила експорт контролерів для відеоігор до Росії Новина оновлена 24 квітня 2025, 11:58
Велика Британія заборонила експорт контролерів для відеоігор до Росії. Фото Колаж "Телеграфу"

Такі заходи входять до нового пакета торгових санкцій

Уряд Великої Британії заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей. Це пов’язано з тим, що росіяни використовують їх для керування безпілотниками на лінії фронту в Україні.

Про це пише Politico. Зазначається, що в новому пакеті заходів, який включає 150 нових торгових санкцій проти Росії, Велика Британія також закрила доступ до країни іншим технологіям, включаючи програмне забезпечення, що дозволяє шукати і розробляти нові нафтові і газові свердловини.

"Сьогодні ми використовуємо наші повноваження, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців та захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку Росії", — заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Нові заходи вже набули чинності. Цей пакет в основному зосереджений на тому, щоб позбавити інноваційне програмне забезпечення та технології доступу до оборонного та енергетичного секторів Росії, включаючи контролери відеоігор, які використовуються для управління безпілотниками у війні проти України, та передачу технологій, що використовуються у виробництві товарів Common High Priority.

Він також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин та металів з метою обмеження військового та промислового потенціалу Росії.

"Ми також повністю забороняємо ввезення в Росію контролерів відеоігор, щоб запобігти їх використанню для управління безпілотниками на передовій, а це означає, що ігрові консолі більше не будуть використовуватися для вбивства в Україні", — наголосив Доуті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський ввів нові санкції проти російських діячів та низки компаній.

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#Експорт #Велика Британія #Росія #Санкції #Контролер