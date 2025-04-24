Що загрожує чоловіку, який на Сумщині викрав людину та погрожував зброєю

Поліцейські затримали автомобіль разом зі зловмисником та заручником

Чоловік у Сумській області 23 квітня взяв у заручники місцевого мешканця. Він змусив їхати його до Києва.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Сумській області. "Телеграф" звернувся за додатковою інформацією до речника Нацполу Володимира Крупецьких.

Спочатку, як повідомили у поліції, до них надійшов виклик про те, що чоловік зі зброєю взяв у заручники мешканця Сумського району, та погрожуючи автоматом, змусив його на власному авто відвезти до Києва. Зазначається, що порушник зробив кілька пострілів у бік потерпілого.

У коментарі "Телеграфу" Володимир Крупецьких повідомив, що зловмисником виявився військовослужбовець, у нього був автомат. Також він додав, що до поліції звернулась дружина потерпілого, тому менше ніж за годину поліцейські затримали автомобіль разом зі зловмисником та заручником.

Затриманим виявився 47-річний мешканець Київщини. Потерпілий не постраждав.

Наразі із затриманим працюють поліцейські для встановлення мотивів та обставин злочину. Йому інкримінують дві статті ККУ:

Частина 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Частина 6 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Передбачає звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вперше вчинила дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті (крім випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині стався скандал з "побиттям" хлопчика у ліцеї.