"Агресія Путіна не знає меж". Реакція іноземців та українців на обстріл України

Росія знову показує, що не прагне миру

Російська масована атака по Україні 24 квітня сколихнула не тільки українську мережу, а й світ. Багато політиків та журналістів вже відреагували на ці жахіття.

"Телеграф" зібрав реакції іноземців та українців, серед яких є і президентка Молдови Мая Санду. Зауважимо, що кількість постраждалих постійно зростає, наразі внаслідок атаки на Київ поранено понад 70 осіб, є загиблі.

Реакції на удар по Україні

Президентка Молдови

"Поки світ сподівається на припинення вогню, Росія знову показує, що не прагне миру — лише смерті та руйнування. Її останній ракетний удар по Києву вбив, поранив мирних жителів. Молдова засуджує цей терор. Україні потрібна більше підтримки, більше протиповітряної оборони. Тільки сила може зупинити цю війну", — написала Санду.

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"Моє серце сьогодні з Києвом. Черговий жахливий російський ракетний обстріл, у результаті якого вбито та поранено невинних мирних жителів, у тому числі дітей, знову нагадує нам, що агресія Путіна не знає меж. Солідарності та сили українському народу, який мужньо бореться за свободу та справжній мир", — пише політична діячка.

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"Жахлива ніч у Києві — наразі 10 загиблих і майже 100 поранених внаслідок російської атаки. Найглибші співчуття родинам загиблих", — написав Михайло Бродський.

Міжнародний репортер АВС News

"Найсильніша атака Росії на Київ за останні місяці. Ми знову і знову бачили, коли велись дипломатичні переговори щодо тиску на Україну, Росія супроводжує їх особливо важкими та жорстокими нападами на українські міста", — написав Патрик Рівелл.

Міністр закордонних справ України

"Росія здійснила масований ракетний і безпілотний удар по Україні, націливши на мирне населення Києва та інших районів. Вчорашні російські максималістські вимоги до України вийти зі своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою для миру. На Москву, а не на Київ, треба тиснути", — написав Андрій Сибіга.

Окрім цього відреагували на обстріли України журналіст УП Михайло Ткач, військові та депутати, і всі засудили "таке прагнення миру" Кремля, а також тиск на Україну щодо укладення миру.

Реакція журналіста УП Михайла Ткача

Реакція засновниці БФ "Сила Волі Наталії Норець"

Реакція заступниці голови Київської обласної ради Тетяни Семенової

Реація військовго Мирослава Отковича

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Київ після масованої атаки Росії.