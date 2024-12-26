Мастхев під час відключень: несподівані способи зекономити заряд на телефоні

Вони дозволять бути на зв’язку якомога довше

Під час відключень світла, які зараз відбуваються через російські масовані атаки, важливо, щоб батарея на телефоні завжди була заряджена. Якщо відсотків залишається не надто багато, є деякі способи, як зекономити заряд.

"Телеграф" розповідає про лайфхаків, які допоможуть із цим. Вони дозволять тримати заряд на телефоні якнайдовше.

Активація режиму польоту в телефоні. У цьому випадку відключаються всі бездротові інтерфейси, у тому числі радіомодуль, Wi-Fi та Bluetooth, які сильно розряджають батарею.

Змініть заставку. Багато хто не знає, що яскраві заставки швидко "поїдають" батарею. Якщо змінити її повністю чорні шпалери, то заряд протримається набагато довше.

Вимкніть звук та вібровідгук клавіатури. Це можна зробити у налаштуваннях вашого гаджета. Завдяки цьому заряд протримається більше часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те , як зарядити ноутбук від повербанка. Цей лайфхак може допомогти під час відключень світла.