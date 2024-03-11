Авто, на яких їздить Зеленський та його команда: від минулого до сучасності (фото)

Багато хто думав, що він їздитиме на велосипеді, як і його прототип з серіалу "Слуга народу"

За кортежами з авто, які перевозять лідера країни — Президента Володимира Зеленського — спостерігати цікаво. Сьогодні розповімо про авто, на які їздив Зеленський ще з часів, коли був актором, і аж до сьогодні.

Власних авто в юності у Зеленського не було. Але він любив покататись на мотоциклах, для чого часто позичав двоколісника у знайомих. Коли вийшов серіал "Слуга народу", а згодом Зеленський оголосив про свої плани балотуватись на пост Президента, всі очікували, що він їздитиме на велосипеді до свого офісу, як і його прототип. Та не склалося, як гадалося. Розповідаємо про всі відомі автомобілі Зеленського.

Власне авто Володимир Олександрович купив аж у 2007 році, коли його комедійна діяльність почала приносити неабиякий прибуток. Тоді він придбав у кредит Suzuki Grand Vitara — невеликий і не дуже дорогий позашляховик.

Проте цього авто він швидко позбувся, виплативши кредит. Натомість майбутній президент придбав BMW X5 2 покоління.

Його ж дружина Олена теж купила автомобіль. Це був представницький седан Mercedes S500 4Matic 2014 року випуску. Автомобіль оснащений 4.7-літровим бензиновим двигуном V8, здатним розвивати вражаючу потужність. Відомий своєю ефективністю та високою динамікою руху. Двигун цього повнопривідного седана може видавати від 429 до 449 кінських сил, залежно від конкретної версії та обладнання.

Останнім відомим автомобілем Зеленського до президентства став Range Rover. Цей автомобіль майбутній очільник країни вказав у своїй декларації за 2018 рік. Вартість машини на той час складала понад 4,6 млн гривень.

Range Rover 2016 року — це представницький позашляховик, що виробляється британською компанією Land Rover. Потужний двигун, преміальні матеріали у салоні, класичні британські елементи та сучасний дизайн, — це лише кілька характерних переваг цього авто.

Відколи став президентом, Зеленський з'являвся на публіці на різних авто. Це Toyota, а також Tesla (пригадуєте те відео, як Президент особисто за кермом авто перевірив ділянку дороги Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь?)

Також під час дебатів його помічали на кортежі у складі мінівена Volkswagen T6 та величезного позашляховика Toyota Sequoia. Як тоді писали журналісти Bihus.info, ці авто належали групі "Приват" Коломойського.

З початку війни пересування українського президента організовано в умовах надзвичайної таємності. Та нещодавно кортеж Зеленського потрапив під російський обстріл в Одесі. Це сталося у той момент, як у морську столицю України прибув прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Які саме автомобілі були у момент вибухів, не уточнюють, але відомо, що ні вони, ні самі політики, не постраждали. Ракета впала за 200 метрів від кортежу.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про автомобіль Сі Цзіньпіна, лідера Китаю. Це унікальний броньований лімузин, виготовлений за спецзамовленням.