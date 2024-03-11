Автомобили, на которых ездит Зеленский и его команда: от прошлого до современности (фото)

Многие думали, что он будет ездить на велосипеде, как и его прототип из сериала "Слуга народа"

За кортежами из автомобилей, перевозимых лидером страны — Президентом Владимиром Зеленским — наблюдать интересно. Сегодня расскажем об автомобилях, на которые ездил Зеленский еще со времен, когда был актером, и до сегодняшнего дня.

Собственных авто в юности у Зеленского не было. Но он любил прокатиться на мотоциклах, для чего часто одалживал двухколесника у знакомых. Когда вышел сериал "Слуга народа", а затем Зеленский объявил о своих планах баллотироваться на пост Президента, все ожидали, что он будет ездить на велосипеде в свой офис, как и его прототип. Но не сложилось, как думалось. Рассказываем обо всех известных автомобилях Зеленского.

Собственный автомобиль Владимир Александрович купил только в 2007 году, когда его комедийная деятельность начала приносить большую прибыль. Тогда он приобрел в кредит Suzuki Grand Vitara – небольшой и не очень дорогой внедорожник.

Однако от этого авто он быстро избавился, выплатив кредит. Вместо него будущий президент приобрел BMW X5 2 поколения.

Его жена Елена тоже купила автомобиль. Это был представительский седан Mercedes S500 4Matic 2014 года выпуска. Автомобиль оснащен 4.7-литровым бензиновым двигателем V8, способным развивать поразительную мощность. Известен своей эффективностью и высокой динамикой движения. Двигатель этого полноприводного седана может выдавать от 429 до 449 лошадиных сил в зависимости от конкретной версии и оборудования.

Последним известным автомобилем Зеленского до президентства стал Range Rover. Этот автомобиль будущий глава страны указал в своейдекларации за 2018 год. Стоимость машины к тому времени составляла более 4,6 млн гривен.

Range Rover 2016 года – это представительский внедорожник, производимый британской компанией Land Rover. Мощный двигатель, премиальные материалы в салоне, классические британские элементы и современный дизайн – это лишь несколько характерных преимуществ этого авто.

С тех пор как стал президентом, Зеленский появлялся на публике на разных авто. Это Toyota, а также Tesla ( припоминаете видео, как Президент лично за рулем авто проверил участок дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь?)

Также во время прений его замечали на кортеже в составе минивэна Volkswagen T6 и огромного внедорожника Toyota Sequoia. Как тогда писали журналисты Bihus.info, эти авто принадлежали группе "Приват" Коломойского.

С начала войны передвижение украинского президента организовано в условиях чрезвычайной секретности. Но недавно кортеж Зеленского попал под обстрел в Одессе. Это произошло в тот момент, как в морскую столицу Украины прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Какие именно автомобили были в момент взрывов, не уточняют, но известно, что ни они, ни сами политики не пострадали. Ракета упала в 200 метрах от кортежа.

Недавно "Телеграф" рассказывал об автомобиле Си Цзиньпина, лидере Китая. Это уникальный бронированный лимузин, изготовленный по спецзаказу.