Для міських заторів і не тільки: в Україні складають електрокари за 5 тисяч доларів

Це дуже круто, що в Україні створюють сучасні електричні авто, та ще й недорогі

Мало хто знає, але в Україні налагоджене складання електрокарів. Виготовлення авто налагодили на потужностях компанії Luaz Motors. Зазначимо відразу, що це не Луцький Автозавод, просто схожа назва.

Власник компанії Вадим Ігнатов розповів в інтерв’ю dev.ua, як його компанія створила лінійку електропікапів, як намагається наповнити ринок деталей для електрокарів українськими деталями і багато іншого. Раніше підприємець володів компанією з доставки, де використовували невеличку електричну вантажівку та електроскутери. Так і виникла ідея створити компактний електропікап.

Власник Luaz Motors зазначає, що у великих містах України на кшталт Києва є проблеми з проїздом габаритних авто і їх паркуванням. Тому спроектували перший Luaz саме вузьким — його ширина складала всього 1 м 30 см.

Як проєктували моделі Luaz Motors

Luaz Motors — електропікап, вартість якого починається з 5100 доларів. Ігнатов розповідає, що його творіння є дешевим не лише з погляду вартості, але й недорогим в експлуатації. Він підрахував, що користування його вантажівкою протягом дня у порівнянні з іншими невеликими транспортними засобами коштує на 200-300 гривень дешевше.

Машина має невеликий двигун, який споживає всього 6,5 кВт/100 км. Щоправда, він не дозволяє розвивати велику швидкість — максимум 50 км/год.

Електропікап Luaz Motors не замінює звичайну машину, а позиціонують як спецтранспорт — щоб використовувати у комерції, для служби, вантажів. Частково клієнтами є також фермери, державні компанії з генерації енергії, аптеки, служба доставки тощо.

Як складають авто

У компанії розповідають, що можуть створювати близько 1000 машин на рік, тому що зіштовхнулись з певними логістичними та іншими проблемами. До прикладу, в Україні немає підприємств, що зварюють кузов. Тому їх привозять з Китаю. Через протести на кордоні та заблоковані порти це робити дуже важко. Проте у Luaz Motors намагаються використовувати якнайбільше українських запчастин, і важливо не переносити складання за кордон. Наразі його налагодили у Київській області, згодом планують розширити ще на інші регіони України.

Ці авто допоможуть на фронті

Вадим Ігнатов зазначає, що авто допоможуть і на фронті. Для цього створюють механізм дистанційного керування авто. Водій може керувати сам, а у разі небезпеки він може взяти планшет, покинути авто і керувати ним на дистанції.

Ще один проєкт, який планують започаткувати — це Luaz Care. Ним зможуть керувати особи з інвалідністю, зокрема, наші військові, які втратили здоров’я унаслідок бойових дій.

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