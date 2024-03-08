Українці стали вдвічі більше купувати електрокари: які моделі найпопулярніші

Найбільше віддається перевага вживаним "зеленим" авто

Український ринок електромобілів за підсумками лютого 2024 року показав суттєве зростання. Так, попит у цьому сегменті серед українців зріс у 2,3 рази.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця автопарк поповнився 3924 електромобілями, з яких 3881 — легкові, а 43 — комерційні. Зазначається, що частка нових "зелених" авто склала 24%. Усе інше — вживані електрокари.

Так, із 43 комерційних електромобілів лише 2 були нові, а в легкових авто новими були 926 екземплярів проти 2955 уживаних.

Які моделі електрокарів були найзатребуванішими

Щодо найпопулярніших моделей, то лідером сегменту серед нових електромобілів за підсумками лютого 2024 року став Volkswagen ID.4. Він був придбаний у кількості 257 екземплряів.

Volkswagen ID4

За "німцем" йде китайський електрокар BYD Song Plus (104 одиниці). Третє місце належить Honda eNS1 та його 96 реєстрацій. На четвертій позиції розташувався Nissan Ariya (71 одиниця). Замикає п'ятірку лідерів нових електрокарів у лютому 2024-го Honda M-NV (49).

У переліку найпопулярніших вживаних електромобілів лідерство вкотре отримав Nissan Leaf. Його придбали в кількості 416 одиниць.

Nissan Leaf

За "ліфом" йде Tesla Model 3. Її купили 380 разів. Далі йде ще одна модель Tesla — Model Y (279). Четверта сходинка в активі Volkswagen e-Golf — 210 одиниць. Замикає топ-5 рейтингу Hyundai Kona Electric. Нею обзавелися у кількості 161 екземпляру.

Зазначається, що всього від початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тисячі електромобілів. Це в два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що популярний електрокар Volkswagen згорів ущент. Утім, акумулятор якимось дивом вижив.