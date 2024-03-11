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Які вживані авто з Китаю привозять українці: топ-20 моделей

Автор
Андрій Сурков Андрій Сурков
Дата публікації
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Автор
Volkswagen ID4 Новина оновлена 11 березня 2024, 11:28
Volkswagen ID4. Фото Volkswagen

Як не дивно, але машини топових брендів також збираються у Піднебесній

Українці не припиняють цікавитися вживаними автомобілями з Китаю. Утім, до цього переліку входять не лише машини китайських брендів, але й світові. Так, Volkswagen, Tesla, Volvo та Honda — усі вони збираються в Китаї.

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, українці цікавляться вживаними авто з Китаю, вік яких не перевищує 2 роки. Зазначається, що середній вік вживаних китайських авто, котрі вперше реєстрували в Україні протягом 2023 року, склав 1,6 року. Водночас за підсумками 2022 року він складав 1,9 року, а у 2021 — 3,9 року.

Які моделі з Китаю є найпопулярнішими

Щодо рейтингу найкращих авто з пробігом, які були ввезені з Піднебесної до України, то тут лідерство належить Volkswagen ID.4. Цю модель придбали 2023 року в кількості 1,6 тисячі екземплярів.

Друге місце зайняла Honda M-NV — 474. На третій сходинці із показником у 296 привезених авто розмістився Volkswawgen ID.6, а четверте місце зайняла Honda e:NS1, котру виготовляють на спільному японсько-китайському заводі Dongfeng Honda. Її ввезли у кількості 187 машин. Замикає першу п’ятірку Toyota bZ4X і її 184 екземпляри, яку виготовляють на заводах GAC Toyota та FAW Toyota.

Загалом, до топ-20 переліку вживаних авто, які були ввезені 2023-го з Китаю до України входять таки моделі:

  1. Volkswagen ID.4 — 1622 шт.
  2. Honda M-NV — 474
  3. Volkswagen ID.6 — 296
  4. Honda e:NS1 — 187
  5. Toyota bZ4X — 184
  6. Tesla Model Y — 124
  7. Buick Envision — 118
  8. BYD Song Plus — 103
  9. Tesla Model 3 — 95
  10. Geely Emgrand — 92
  11. Honda e:NP1 — 79
  12. Nissan Ariya — 75
  13. Weltmeister EX5 — 65
  14. Zeekr 001 — 49
  15. Polestar 2 — 49
  16. Volkswagen ID.3 — 45
  17. Audi Q4 — 43
  18. BYD Tang — 41
  19. Honda Fit/Jazz — 38
  20. Volvo XC60 — 29

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці стали більше купувати електрокари. Там також лідирує сегмент вживаних автомобілів.

Теги:
#Авто з пробігом #Авторинок