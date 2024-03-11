Які вживані авто з Китаю привозять українці: топ-20 моделей

Як не дивно, але машини топових брендів також збираються у Піднебесній

Українці не припиняють цікавитися вживаними автомобілями з Китаю. Утім, до цього переліку входять не лише машини китайських брендів, але й світові. Так, Volkswagen, Tesla, Volvo та Honda — усі вони збираються в Китаї.

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, українці цікавляться вживаними авто з Китаю, вік яких не перевищує 2 роки. Зазначається, що середній вік вживаних китайських авто, котрі вперше реєстрували в Україні протягом 2023 року, склав 1,6 року. Водночас за підсумками 2022 року він складав 1,9 року, а у 2021 — 3,9 року.

Які моделі з Китаю є найпопулярнішими

Щодо рейтингу найкращих авто з пробігом, які були ввезені з Піднебесної до України, то тут лідерство належить Volkswagen ID.4. Цю модель придбали 2023 року в кількості 1,6 тисячі екземплярів.

Друге місце зайняла Honda M-NV — 474. На третій сходинці із показником у 296 привезених авто розмістився Volkswawgen ID.6, а четверте місце зайняла Honda e:NS1, котру виготовляють на спільному японсько-китайському заводі Dongfeng Honda. Її ввезли у кількості 187 машин. Замикає першу п’ятірку Toyota bZ4X і її 184 екземпляри, яку виготовляють на заводах GAC Toyota та FAW Toyota.

Загалом, до топ-20 переліку вживаних авто, які були ввезені 2023-го з Китаю до України входять таки моделі:

Volkswagen ID.4 — 1622 шт. Honda M-NV — 474 Volkswagen ID.6 — 296 Honda e:NS1 — 187 Toyota bZ4X — 184 Tesla Model Y — 124 Buick Envision — 118 BYD Song Plus — 103 Tesla Model 3 — 95 Geely Emgrand — 92 Honda e:NP1 — 79 Nissan Ariya — 75 Weltmeister EX5 — 65 Zeekr 001 — 49 Polestar 2 — 49 Volkswagen ID.3 — 45 Audi Q4 — 43 BYD Tang — 41 Honda Fit/Jazz — 38 Volvo XC60 — 29

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці стали більше купувати електрокари. Там також лідирує сегмент вживаних автомобілів.