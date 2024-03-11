Які вживані авто з Китаю привозять українці: топ-20 моделей
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Як не дивно, але машини топових брендів також збираються у Піднебесній
Українці не припиняють цікавитися вживаними автомобілями з Китаю. Утім, до цього переліку входять не лише машини китайських брендів, але й світові. Так, Volkswagen, Tesla, Volvo та Honda — усі вони збираються в Китаї.
Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, українці цікавляться вживаними авто з Китаю, вік яких не перевищує 2 роки. Зазначається, що середній вік вживаних китайських авто, котрі вперше реєстрували в Україні протягом 2023 року, склав 1,6 року. Водночас за підсумками 2022 року він складав 1,9 року, а у 2021 — 3,9 року.
Які моделі з Китаю є найпопулярнішими
Щодо рейтингу найкращих авто з пробігом, які були ввезені з Піднебесної до України, то тут лідерство належить Volkswagen ID.4. Цю модель придбали 2023 року в кількості 1,6 тисячі екземплярів.
Друге місце зайняла Honda M-NV — 474. На третій сходинці із показником у 296 привезених авто розмістився Volkswawgen ID.6, а четверте місце зайняла Honda e:NS1, котру виготовляють на спільному японсько-китайському заводі Dongfeng Honda. Її ввезли у кількості 187 машин. Замикає першу п’ятірку Toyota bZ4X і її 184 екземпляри, яку виготовляють на заводах GAC Toyota та FAW Toyota.
Загалом, до топ-20 переліку вживаних авто, які були ввезені 2023-го з Китаю до України входять таки моделі:
- Volkswagen ID.4 — 1622 шт.
- Honda M-NV — 474
- Volkswagen ID.6 — 296
- Honda e:NS1 — 187
- Toyota bZ4X — 184
- Tesla Model Y — 124
- Buick Envision — 118
- BYD Song Plus — 103
- Tesla Model 3 — 95
- Geely Emgrand — 92
- Honda e:NP1 — 79
- Nissan Ariya — 75
- Weltmeister EX5 — 65
- Zeekr 001 — 49
- Polestar 2 — 49
- Volkswagen ID.3 — 45
- Audi Q4 — 43
- BYD Tang — 41
- Honda Fit/Jazz — 38
- Volvo XC60 — 29
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці стали більше купувати електрокари. Там також лідирує сегмент вживаних автомобілів.