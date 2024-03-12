Деякі українські АЗС змінили ціни на бензин та дизель: скільки тепер коштує заправити авто

У деяких мережах вартість навіть трошки відкотилася

Низка українських АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне пальне. Так, більшість мереж знову змінили вартість у бік подорожчання, однак є і ті, хто трошки "скинув".

Як повідомляє Консалтингова група "А-95", найбільше змін відбулося в економ-сегменті, де відстань до преміальних мереж скорочується і тепер вже становть 7,13 грн/л і 6,42 грн/л для бензину й ДП відповідно. У лютому, своєю чергою, вона сягала в середньому 7,48 грн/л і 6,94 грн/л.

Як змінилиася ціни на АЗС

Зазначається, що від початку року вартість бензину в гурті зросла на 2,07 грн/л, ДП — на 1,15 грн/л. В той же час роздрібні ціни збільшилися всього на 0,17 грн/л і 0,46 грн/л відповідно. Щодо роздрібу, то тут вартість бензину марки А-95 збільшилася на 0,16 грн/л, до 51,59 грн/л, А-95+ — на 0,08 грн/л, до 54,92 грн/л, дизельного пального — на 0,13 грн/л, до 51,96 грн/л.

Найбільше здорожчало пальне в одеській мережі "Катрал": вартість А-95-го збільшилася на 1,40 грн/л, до 51,99 грн/л, ДП — на 1 грн/л, до 50,99 грн/л. Змінилася вартість і у мережі "Маркет" — плюс 1 грн/л на бензині.

У "Приваті" ціна збільшилась у середньому на 0,19 грн/л, до 49,76 грн/л, дизельне пальне — на 0,09 грн/л, до 50,89 грн/л. Щоправда, зростання спостерігалось не на всіх АЗК мережі, а там, де було, то для бензину А-95 це 0,50-1 грн/л, для ДП — 0,20-0,40 грн/л. Зі слів паливних компаній, попит на пальне залишається незначним і це основна стурбованість.

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