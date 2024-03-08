В Україні виявили унікальний ретро-електрокар, створений задовго до початку ери "зелених" авто

А ще — у ньому була цікава функція, яку зараз виробники електрокарів називають інноваційною

В Україні раніше створювали унікальні автомобілі, концепт-кари і навіть родстери. Зокрема, у Павлиському ліцеї імені Сухомлинського на Кіровоградщині зберігається компактний електричний родстер, виготовлений на межі 60-70-х.

Унікальний автомобіль виготовили учні ліцею. Про це пише видання AUTOGEEK.

У цій школі працював легендарний український педагог Василь Сухомлинський. Він створив тут багато гуртків для розвитку дітей у вільний час. Саме на базі одного з них і створили таке автомобільне диво.

Створення електрокара: історія і результат

Машину створили, щоб в ній можна було рухатись двом підліткам чи одній дорослій людині. Конструкція авто заснована на серійних авто та мотоциклах, які випускались в СРСР.

Стартером служить модифікований агрегат від "Москвича-400". Цікаво, що у родстера, який вийшов понад 50 років тому, впроваджена технологія, яка зараз вважається інноваційною та новою. Це єдина педаль керування автомобіля, яка активувала механічні гальма.

Запускали авто за допомогою тумблера — він міг рухатись лише з однаковою швидкістю. З якою саме — не повідомляють. Також немає інформації про максимальну швидкість електрокара.

Раніше "Телеграф" писав, про які автомобілі мріяли всі громадяни в СРСР. Тоді машини виглядали стильно, мали хороші технічні характеристики та, найголовніше, були надійними.