В Україні виявили унікальний ретро-електрокар, створений задовго до початку ери "зелених" авто
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А ще — у ньому була цікава функція, яку зараз виробники електрокарів називають інноваційною
В Україні раніше створювали унікальні автомобілі, концепт-кари і навіть родстери. Зокрема, у Павлиському ліцеї імені Сухомлинського на Кіровоградщині зберігається компактний електричний родстер, виготовлений на межі 60-70-х.
Унікальний автомобіль виготовили учні ліцею. Про це пише видання AUTOGEEK.
У цій школі працював легендарний український педагог Василь Сухомлинський. Він створив тут багато гуртків для розвитку дітей у вільний час. Саме на базі одного з них і створили таке автомобільне диво.
Створення електрокара: історія і результат
Машину створили, щоб в ній можна було рухатись двом підліткам чи одній дорослій людині. Конструкція авто заснована на серійних авто та мотоциклах, які випускались в СРСР.
Стартером служить модифікований агрегат від "Москвича-400". Цікаво, що у родстера, який вийшов понад 50 років тому, впроваджена технологія, яка зараз вважається інноваційною та новою. Це єдина педаль керування автомобіля, яка активувала механічні гальма.
Запускали авто за допомогою тумблера — він міг рухатись лише з однаковою швидкістю. З якою саме — не повідомляють. Також немає інформації про максимальну швидкість електрокара.
Раніше "Телеграф" писав, про які автомобілі мріяли всі громадяни в СРСР. Тоді машини виглядали стильно, мали хороші технічні характеристики та, найголовніше, були надійними.