Для городских пробок и не только: в Украине составляют электрокары за 5 тысяч долларов

Это очень круто, что в Украине создают современные электрические авто, да еще недорогие.

Мало кто знает, но в Украине налажена сборка электрокаров. Изготовление авто было налажено на мощностях компании Luaz Motors. Отметим сразу, что это не Луцкий Автозавод, просто похожее название.

Владелец компании Вадим Игнатов рассказал в интервью dev.ua, как его компания создала линейку электропикапов, как пытается наполнить рынок деталей для электрокаров украинскими деталями и многое другое. Ранее предприниматель владел компанией по доставке, где использовали небольшой электрический грузовик и электроскутеры. Так и возникла идея создать компактный электропикап.

Владелец Luaz Motors отмечает, что в крупных городах Украины типа Киева есть проблемы с проездом габаритных авто и их парковкой. Поэтому спроектировали первый Luaz именно узким – его ширина составляла всего 1 м 30 см.

Как проектировали модели Luaz Motors

Luaz Motors – электропикап, стоимость которого начинается с 5100 долларов. Игнатов рассказывает, что его творение является дешевым не только с точки зрения стоимости, но и недорогим в эксплуатации. Он подсчитал, что пользование его грузовиком в течение дня по сравнению с другими небольшими транспортными средствами стоит на 200-300 гривен дешевле.

Машина имеет небольшой двигатель, потребляющий всего 6,5 кВт/100 км. Правда, он не позволяет развивать большую скорость — максимум 50 км/ч.

Электропикап Luaz Motors не заменяет обычную машину, а позиционируют как спецтранспорт – чтобы использовать в коммерции, для службы, грузов. Частично клиентами являются фермеры, государственные компании по генерации энергии, аптеки, служба доставки и т.д.

Как составляют авто

В компании рассказывают, что могут производить около 1000 машин в год, потому что столкнулись с определенными логистическими и другими проблемами. К примеру, в Украине нет предприятий, сваривающих кузов. Потому их привозят из Китая. Из-за протестов на границе и заблокированных портов это делать очень тяжело. Однако в Luaz Motors пытаются использовать как можно больше украинских запчастей, и важно не переносить сборку за границу. Пока его наладили в Киевской области, впоследствии планируют расширить еще на другие регионы Украины.

Эти авто помогут на фронте

Вадим Игнатов отмечает, что авто помогут и на фронте. Для этого создают механизм дистанционного вождения авто. Водитель может управлять сам, а в случае опасности он может взять планшет, покинуть автомобиль и управлять им на дистанции.

Еще один проект, который планируют положить начало – это Luaz Care. Им смогут руководить лица с инвалидностью, в частности, наши военные, потерявшие здоровье в результате боевых действий.

Ранее Телеграф писал, что некоторые украинские АЗС изменили цены на бензин и дизель. Больше всего удорожало горючее в одной сети.