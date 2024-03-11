Для поціновувачів екстремальних швидкостей: Porsche випустила свій найшвидший в історії електрокар

Лише кілька авто у світі може розвивати такі швидкості

Німецька автомобілебудівна компанія Porsche вирішила розширити авто своїх електричних седанів. В асортимент бренду додали 2 моделі — Taycan Turbo GT та Taycan Turbo GT з пакетом Weissach. Вони схожі, але остання більше підходить для використання у перегонах.

Обидві моделі мають однакову потужність — у 1100 кінських сил. У порівнянні зі стандартними моделями, Taycan Turbo GT матимуть потужніший інвертор, в якому як напівпровідник використовується карбід кремнію. Про це пише Porsche на своєму офіційному сайті.

Taycan Turbo GT: технічні характеристики авто

Днями Taycan Turbo GT з пакетом Weissach протестували на трасі. Він став рекордсменом серед найшвидших електрокарів світу, які випускаються серійно. Автомобіль розганяється з нуля до сотні за 2,2 секунди, а одне коло траси проїжджає за 1:27,87 хвилини.

Ці результати дають можливість називати Taycan Turbo GT найшвидшим електричним чотиридверним автомобілем у світі. Уявіть собі: цей автомобіль може розігнатись до 200 км/год всього за 6,6 секунди.

Згідно з даними, запас ходу обох моделей складає 555 кілометрів. Кузов автомобіля став легшим на 75 кілограмів, через максимальне використання деталей з карбону. Також автомобіль має ексклюзивні ковані легкосплавні колеса діаметром у 21 дюйм. Ціну машини також повідомляють — вона стартує від 240 тисяч євро.

Раніше "Телеграф" писав, що Chery представила новий дешевий кросовер з запасом ходу 1300 км. Найбільшою родзинкою авто є його силова установка та її можливості.