За неправильне використання "аварійк"и можна позбутися прав: коли її можна вмикати

Не варто "моргати" аварійкою без критичної необхідності

Українські водії часто використовують аварійку. Втім, часто не за призначенням. Наприклад, коли паркуються або "моргають" іншим водіям, попереджаючи про щось.

Та насправді цього не можна робити. Такі дії можуть стати причиною штрафу або навіть позбавлення водійського посвідчення. Про це свідчить пункт 9.9 Правил дорожнього руху України.

Коли можна вмикати аварійний сигнал

Аварійний сигнал в авто можна вмикати лише у 8 випадках. Це у разі зупинки на вимогу працівника поліції або вимушеної зупинки на дорозі, чи у разі аварії (також необхідно встановити трикутник — знак аварійної зупинки). Також при буксируванні авто чи у складі колони (тільки під час зупинки). Якщо ви перевозите групу дітей, також потрібно вмикати аварійку, лише у випадку зупинки.

Штрафи за неправильне використання "аварійки"

За неправильне використання "аварійки" водій може отримати попередження або відразу штраф. Його розмір складає 425 гривень. Проте деколи "моргання" аварійкою спричиняє аварійну ситуацію. У такому випадку інспектор може виписати штраф у розмірі 680 гривень, або ж через суд позбавити водія прав на строк від 6 до 12 місяців.

Раніше "Телеграф" писав, про які несправності говорить колір диму з вихлопної вашого авто. Якщо колір не прозорий, то на це вже варто звернути увагу.