За неправильное использование "аварийки" можно лишиться прав: когда ее можно включать

Не стоит "моргать" аварийкой без критической необходимости

Украинские водители часто используют аварийку. Впрочем, часто не по назначению. К примеру, когда паркуются или "моргают" другим водителям, предупреждая о чем-то.

Но на самом деле этого нельзя делать. Такие действия могут стать причиной штрафа или даже лишения водительского удостоверения. Об этом свидетельствует пункт 9.9 ПДД Украины.

Когда можно включать аварийный сигнал

Аварийный сигнал в авто можно включать только в 8 случаях. Это в случае остановки по требованию работника полиции или вынужденной остановки на дороге, либо же в случае аварии (также необходимо установить треугольник — знак аварийной остановки). Также при буксировке авто или в составе колонны (только при остановке). Если вы перевозите группу детей, нужно включать аварийку только в случае остановки.

Штрафы за неправильное использование "аварийки"

За неправильное использование аварийки водитель может получить предупреждение или сразу штраф. Его размер составляет 425 гривен. Однако порой "моргание" аварийкой влечет за собой аварийную ситуацию. В таком случае инспектор может выписать штраф в размере 680 гривен, или же через суд лишить водителя прав на срок от 6 до 12 месяцев.

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