Про які несправності говорить колір диму з вихлопної в авто: пояснення водіям

Особливо, на цю проблему варто звернути увагу в теплу та суху погоду

Усі автомобілісти звикли бачити відсутність диму із вихлопної труби в машині. Утім, якщо колір не прозорий, то на це вже варто звернути увагу.

"Телеграф" зібрав для водіїв перелік того, як за кольором диму з вихлопної визначити несправності в авто. Якщо вчасно виявити проблему та вирішити її, то з вашою "залізною ластівкою" нічого не станеться.

Причина може бути в конденсаті

Так, деякі висновки можна зробити не лише за кольором вихлопу. Але й по конденсату, який періодично виходить із надр системи випуску через отвір глушника. Сам собою конденсат у вихлопній трубі утворюється завжди. І цей процес не сигналізує про якісь проблеми з машиною. Але яким він буде, цей конденсат?

Якщо ваш конденсат абсолютно прозорий – транспортний засіб для здоров'я не скаржиться. Вихлопна система теж в порядку. Наявність водяної пари у вихлопі холодного двигуна – абсолютно нормальне явище і залежить від конкретних погодних умов: температури повітря та вологості.

Утім, якщо він білого кольору, то тут вже виникають певні запитання. Якщо автовласник ігноруватиме білий дим, це загрожує зносом поршневої групи та інших вузлів, що може призвести до заміни двигуна або його капремонту.

Найчастішими причинами виникнення білого диму для бензинового двигуна є: накопичення вологи, що випаровується під час прогрівання машини, пошкодження прокладки головки блоку циліндрів, протікання антифризу в колектор, несправність термостата та брудні фільтри і форсунки.

Щодо дизельних двигунів, то тут причинами виникнення диму можуть бути волога в глушнику, незгоріле пальне через недостатнє нагрівання циліндрів або потрапляння антифризу в камеру згоряння, через що в майбутньому може знадобитися капремонт двигуна.

Жовтий колір конденсованої вологи повідомляє нам про перевищену кількість сірки, а також присадок у бензині. Тому, тут варто краще змінити АЗС. Якщо рідина схожа за своїм кольором на антифриз, то тут найкраще перевірити рівень антифризу чи тосолу. І справність роботи системи охолодження двигуна в цілому.

Синій або сизий дим закликає до діагностики маслознімних ковпачків та поршневих кілець. Перевірте, чи не пошкоджено головку блоку циліндрів. Загалом, періодично дивіться на колір диму з вихлопної труби, аби вчасно це виявити та полагодити, щоб потім не було проблем.

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