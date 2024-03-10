Дрібниці, чи не дуже? За які несправності автомобіля можна влетіти на штраф у 1700 гривень

Нагадуємо українським водіям, які несправності можуть спричинити великий штраф.

Згідно з українським законодавством, водіям може загрожувати штраф не лише за порушення правил дорожнього руху чи, скажімо, паркування у недозволеному місці. Є цілий перелік вимог, відповідно до яких не можна експлуатувати легковий автомобіль.

Йдеться про деякі несправності та відсутність деталей, котрі передбачені конструкцією. Вони розміщені у розділі 31,4 Правил дорожнього руху. "Телеграф" розповідає про ті вимоги, недотримання котрих може загрожувати штрафом у розмірі до 1700 грн.

Несправності, за які можна отримати штраф

Будь-який водій знає, що склоочисники необхідні для того, щоб забезпечувати водію хорошу видимість на дорозі. Якщо їх немає або вони пошкоджені, це може загрожувати безпеці всіх учасників дорожнього руху.

Відсутність дзеркала заднього виду — це дуже небезпечно. Воно необхідне, щоб слідкувати за рухом машин позаду. Його відсутність — це не лише небезпека, але й великий штраф.

Не працює звуковий сигнал. Цей пристрій необхідний, щоб попереджати інших учасників дорожнього руху у разі потенційної небезпеки.

Несправний спідометр може створити потенційні небезпеки для водія та інших учасників дорожнього руху. Відсутність контролю за швидкістю може призвести до порушень правил та аварій, оскільки водій може не бути свідомим своєї реальної швидкості.

Відсутність бампера або заднього захисного пристрою на автомобілі може призвести до серйозних небезпек. Це може зменшити захист від ударів, підвищити ризик травм для пішоходів та велосипедистів. Такі елементи є важливими для безпечної експлуатації автомобіля та уникнення негативних наслідків у випадку аварії.

Ще одним важливим елементом є бризковики. Брудозахисні фартухи та бризковики допомагають захистити кузов автомобіля від пилу, каміння та інших матеріалів, які можуть вилітати під час руху. За їхньої відсутності можливе збільшення пошкоджень та подряпин кузова чи лобового скла.

Відсутній знак аварійної зупинки на дорозі може створити потенційні небезпеки для водіїв та інших учасників руху. Цей знак важливий для попередження інших водіїв про місце, де трапилася непередбачувана ситуація.

Відсутній вогнегасник в автомобілі може призвести до серйозних наслідків у випадку пожежі. Вогнегасник є важливим засобом для негайного реагування на надзвичайні ситуації, зокрема, пожежі чи задимлення в авто.

Відсутність ременів безпеки в автомобілі є серйозною загрозою для безпеки водія та пасажирів. Вони забезпечують фіксацію тіла пасажира під час аварії чи гальмування, що допомагає уникнути травм та зменшує ризик удару.

У всіх цих випадках водіям загрожує штраф у розмірі 340 грн. Якщо будь-яке з цих правопорушень буде вчинене повторно протягом року, то громадянам загрожує штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень, а також позбавлення водійських прав на строк від 3 місяців до пів року.

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