Що треба знати про правила паркування в Україні: відповіді на головні запитання

У разі ігнорування цього можна отримати чималий штраф

Паркування транспортних засобів в Україні — проблема досить суттєва. Особливо, це стосується великих міст, де дороги взагалі не розраховані на велику кількість автомобілів. Утім, існують певні правила, яких треба дотримуватися, бо інакше можна нарватися на серйозний штраф.

"Телеграф" зібрав для водіїв відповіді на основні запитання щодо паркування авто в Україні. Одразу зазначимо, що паркуванням називається стоянкя, а стоянка згідно ПДР України – це зупинка більш ніж на 5 хвилин. Посадка/висадка пасажирів та завантаження/вивантаження багажу в Україні стоянкою не вважаються.

Отже, правила паркування в Україні чітко та ясно викладено у Правилах дорожнього руху, п. 15 "Зупинки та стоянка". Тож, давайте розглянемо основні складові щодо паркування в Україні.

Де не можна паркуватися

Так, не треба ставити своє авто у вузьких місцях. Треба зробити так, аби для проїзду іншого автомобіля залишилося мінімум три метри. Також заборонено паркуватися на лівому боці дороги з розділовою смугою (бульваром) посередині, на трамвайних коліях та залізничних переїздах, другим рядом уздовж вже запаркованних машин, на газонах, на зупинках громадського транспорту. Також не можна зупинятися на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також в тунелях. А ще – на заміських дорогах в місцях з обмеженою до 100 м оглядовістю і на заміських дорогах (в т.ч. узбіччях) в темний час доби.

Зазначимо, нещодавно були внесені певні зміни до ПДР щодо паркування. У змінах до ПДР уточнено маркування для зон, де можна зупинятися на автомагістралях. Якщо на певній ділянці дороги немає відповідного знаку про дозвіл на стоянку, водію заборонено робити там зупинку. Йдеться про наступні дорожні знаки:

5.42.1 – "Місце для стоянки";

5.42.2 – "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів";

5.42.3 – "Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження";

5.43 – "Зона стоянки";

6.15 – "Місце відпочинку".

Також підставою для штрафу та евакуювання авто може слугувати:

якщо транспорт припарковано у місці, де є знак, що дана стоянка призначена для розміщення автомобілів для осіб з інвалідністю;

коли транспорт на бензині, а його припаркували у місці, призначеному для електромобілів;

якщо транспортний засіб перешкоджає зупинці авто, оснащеного одним чи кількома електродвигунами.

На яку відстань не можна ставити авто від певного об'єкту

Ближче, ніж на 10 метрів від пішохідного переходу ставити транспортний засіб не можна. 30 метрів — відстань, які ми повинні залишити під час парковки до найближчої зупинки громадського транспорту. 50 метрів треба залишити, коли ставите авто біля залізничного переїзду. Що стосується тротуару, то тут авто можна паркувати, але треба для пішоходів залишити прохід не вужче 2 метрів. Також авто не можна ставити: в районі 3 метрів від розділової смуги та суцільної лінії розмітки, на перехрестях і в радіусі десяти метрів від них та за десять метрів від місця проведення дорожніх робіт, відповідних знаків.

Який штраф за неправильне паркування

Парковка більше 10 хвилин повинна бути оплачена. Якщо порушення зафіксовано засобами фото- відео фіксації, водієві доведеться заплатити 20-кратний розмір годинної паркувальної вартості (це приблизно 100-200 грн). Розмір штрафу за неправильне паркування — 15 неоподатковуваних мінімальних доходів. На сьогодні це 255 грн. У разі повторного порушення — до 680 грн. Якщо неправильно запаркований автомобіль заважає руху інших машин або пішоходів, то його водія (у випадку фото-відеофіксації – власника) покарають на 510 грн.

Водій має право на оплату такого штрафу в розмірі 50% у перші 10 банківських днів від моменту набрання постановою чинності та 30 днів від моменту винесення постанови. Через 30 днів на порушника відкривається виконавче провадження і сума подвоюється.

Скільки коштує забрати авто, якщо його евакуювали

Так, оплата послуг штрафного майданчика — 144 грн за кожен день перебування авто на ньому, навіть якщо забрати свій транспорт у той самий день. Оплата послуг з перевезення авто евакуатором до майданчика — 1 270 грн. Також до цієї суми варто додати сам штраф за неправильне паркування. Тож, у середньому водієві треба буде віддати близько 1 800-2 000 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "чорні паркувальники" окупували центральну частину Києва. Нещодавно були встановлені делінеатори та пластикові борти.