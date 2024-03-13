Чи можна в цій ситуації їхати вперед: завдання для водіїв по ПДР

Автомобілістам треба вибрати один варіант із чотирьох

ПДР є найважливішою складовою в житті будь-якого водія. Утім, їх не завжди дотримуються, а — даремно, бо це не лише ваша безпека, а ще й інших учасників руху.

Так, Telegram-канал "А ти знаєш ПДР?" підготував для водіїв завдання, чи може водій рухатися вперед за встановленого знаку заборони попереду. Зазначимо, що згідно картинки, автомобіліст також має варіанти повороту ліворуч та праворуч.

Які є варіанти відповіді

Зокрема, завдання пропонує чотири варіанти відповіді:

Дозволено, якщо Ви там проживаєте

Дозволено, якщо Ви обслуговуєте підприємства, що там розташовані

Заборонено

Відповіді 1 та 2

Правильною відповіддю в цьому випадку буде третій варіант, який заснований на "Знак 3.21 "В’їзд заборонено" забороняє в’їзд усіх транспортних засобів з метою: запобігання зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом, запобігання виїзду транспортних засобів назустріч загальному потоку на дорогах, позначених знаком 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів", організації відокремленого в’їзду і виїзду на майданчиках, що використовуються для стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, автозаправних станціях тощо, а також запобігання в’їзду на окрему смугу руху, при цьому знак 3.21 має застосовуватися разом із табличкою 7.9 "Смуга руху".

Зазначається, що дія знака не пошируюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту.

Окрім того, дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перетину (примикання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету". Знак належить до заборонних.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Раді підготували нові штрафи за порушення ПДР. Грошове покарання за це діє в низці країн ЄС.