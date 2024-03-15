Что нужно знать о правилах парковки в Украине: ответы на главные вопросы

В случае игнорирования этого можно получить немалый штраф

Парковка транспортных средств в Украине — проблема достаточно существенная. Особенно это касается больших городов, где дороги вообще не рассчитаны на большое количество автомобилей. Впрочем, существуют определенные правила, которые нужно соблюдать, иначе можно нарваться на серьезный штраф.

"Телеграф" собрал для водителей ответы на основные вопросы по парковке авто в Украине. Сразу отметим, что парковкой называется стоянка, а стоянка согласно ПДД Украины – это остановка более чем на 5 минут. Посадка/высадка пассажиров и погрузка/выгрузка багажа в Украине стоянкой не считаются.

Итак, правила парковки в Украине четко и ясно изложены в Правилах дорожного движения, п. 15 "Остановки и стоянка". Итак, давайте рассмотрим основные составляющие парковки в Украине.

Где нельзя парковаться

Так, не нужно ставить свой автомобиль в узких местах. Надо сделать так, чтобы для проезда другого автомобиля осталось минимум три метра. Также запрещено парковаться на левом боку дороги с разделительной полосой (бульваром) посредине, на трамвайных путях и железнодорожных переездах, вторым рядом вдоль уже запаркованных машин, на газонах, на остановках общественного транспорта. Также нельзя останавливаться на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях. А еще – на загородных дорогах в местах с ограниченной до 100 м обзорностью и на загородных дорогах (в т.ч. по обочинам) в темное время суток.

Отметим, недавно были внесены определенные изменения в ПДД по парковке. В изменениях в ПДД уточнена маркировка для зон, где можно останавливаться на автомагистралях. Если на определенном участке дороги нет знака о разрешении на стоянку, водителю запрещено делать там остановку. Речь идет о следующих дорожных знаках:

5.42.1 – "Место для стоянки";

5.42.2 – "Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств";

5.42.3 – "Место для стоянки грузового автомобиля, фургонов и т.п. исключительно на время, необходимое для разгрузки/загрузки";

5.43 – "Зона стоянки";

6.15 – "Место отдыха".

Также основанием для штрафа и эвакуирования авто может служить:

если транспорт припаркован в месте, где есть знак, данная стоянка предназначена для размещения автомобилей для лиц с инвалидностью;

когда транспорт на бензине, а его припарковали в месте, предназначенном для электромобилей;

если транспортное средство препятствует остановке автомобиля, оснащенного одним или несколькими электродвигателями.

На какое расстояние нельзя ставить автомобиль от определенного объекта

Ближе чем на 10 метров от пешеходного перехода ставить транспортное средство нельзя. 30 метров – расстояние, которое мы должны оставить во время парковки до ближайшей остановки общественного транспорта. 50 метров нужно оставить, когда ставите автомобиль возле железнодорожного переезда. Что касается тротуара, то здесь авто можно парковать, но нужно для пешеходов оставить проход не уже 2 метров. Также авто нельзя ставить: в районе 3 метров от разделительной полосы и сплошной линии разметки, на перекрестках и в радиусе десяти метров от них и в десяти метрах от места проведения дорожных работ, соответствующих знаков.

Какой штраф за неправильную парковку

Парковка более 10 минут должна быть оплачена. Если нарушение зафиксировано средствами фото- видеофиксации, водителю придется заплатить 20-кратный размер часовой парковочной стоимости (это примерно 100-200 грн). Размер штрафа за неправильную парковку — 15 необлагаемых налогом минимальных доходов. На сегодняшний день это 255 грн. В случае повторного нарушения – до 680 грн. Если неправильно запаркованный автомобиль мешает движению других машин или пешеходов, его водителя (в случае фото-видеофиксации – владельца) накажут на 510 грн.

Водитель имеет право на оплату такого штрафа в размере 50% в первые 10 банковских дней с момента вступления постановления в силу и 30 дней с момента вынесения постановления. Через 30 дней на нарушителя открывается исполнительное производство и сумма удваивается.

Сколько стоит забрать авто, если его эвакуировали

Так, оплата услуг штрафплощадки — 144 грн за каждый день пребывания авто на нем, даже если забрать свой транспорт в тот же день. Оплата услуг по перевозке авто эвакуатором на площадку — 1 270 грн. Также к этой сумме стоит добавить сам штраф за неправильную парковку. Поэтому в среднем водителю нужно будет отдать около 1 800-2 000 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "черные парковщики" оккупировали центральную часть Киева. Не так давно были установлены делинеаторы и пластмассовые борты.