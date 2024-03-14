Чи повинен тут водій поступитися дорогою велосипедисту: непросте завдання по ПДР

Існує лише одна правильна відповідь із трьох

Уже тривалий час велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху. Так, для них вже зроблені велодоріжки, а водії авто та інших транспортних засобів повинні в окремих випадках надавати їм дорогу.

У чому полягає завдання

Саме велосипедисту та водію авто вирішив присвятити завдання Telegram-канал "А ти знаєш ПДР?". Відповідно до умов завдання біле авто та велосипедист рухаються в одному напрямку, наближаючись до повороту. Велосипедист пересувається велодоріжкою і має намір їхати прямо. Зліва від нього їде автомобіль, що сигналізує світловими покажчиками, що планує повернути праворуч. Чи повинен у цій ситуації водій машини дати дорогу велосипедисту?

Отже, пропонується в цьому випадку вибрати один із трьох варіантів відповідей:

Не повинен, оскільки їде по головній дорозі

Не повинен, тому що велосипедист рухається по велосипедній доріжці

Повинен дати дорогу

Правильна відповідь спирається на пункт 16.2 Правил дорожнього руху України. Зокрема, у ньому йдеться про те, що на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, що переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, що рухаються прямо в попутному напрямку.

Таким чином, правильною буде третій варіант. Водій повинен надати дорогу велосипедисту.

Раніше "Телеграф" розповідав про завдання по ПДР щодо проїзду транспортного засобу вперед у разі наявності певного знаку. Там пропонується вже обрати правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів.