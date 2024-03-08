"Чорні паркувальники" окупували центральну вулицю Києва: деталі

Нещодавно були встановлені делінеатори та пластикові борти

Ситуація з хаотичним паркуванням у Києві залишається проблемною. 8 березня в столиці України стався неприємний інцидент, який обурив киян.

На вулиці Лисенка був помічений водій, який зухвало припаркував свій автомобіль на нещодавно облаштованій велосмузі. Про це повідомив учасник групи "Білий велосипед" Павло Постоєнко у Facebook.

"Чорний" паркувальник забирає конус, щоб Тойота перекрила велосипедну смугу і під'їзд до сміттєвих баків. Фотографую Тойоту і паркувальника, водій фоткає мене. Йду далі по вулиці. Паралельно прилаштовується Rolls-Royce Cullinan (це авто стояло далі по вулиці з порушеннями на наземному переході, привезли якусь "шишку"). Водій на російській з акцентом Кавказьких гір починає вимагати від мене зупинитися, поговорити, що я сфотографував нібито його обличчя. Що або я зупиняюся, або зі мною інші люди поговорять. Включив ігнор і пішов далі по своїх справах. Він напевно не став залишати посеред дороги автівку, яка коштує 370-500 тисяч доларів, щоб поговорити", — розповів про ситуацію очевидиць.

Паркувальник, який прибрав конуси з велодоріжки

До речі, саме цього нелегального паркувальника бачать на вулиці Лисенка вже років з п'ять. Ніхто не може притягнути його до відповідальності. Навіть поліція.

Нагадуємо, що на вул. Лисенка 5 березня були встановлені делінеатори та пластикові борти. Вони мали унеможливити хаотичне паркування на велосмузі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві запустили новий сервіс, який дозволяє в реальному часі знаходити вільні місця на муніципальних паркінгах. Наразі сервіс працює в тестовому режимі та охоплює 54 паркінги в першій зоні міста.