"Совок" на автоматі: топ-5 радянських авто, які випускали з АКПП

В одній з таких моделей був не лише гідропідсилювач керма, а ще й кондиціонер

Історія створення гідравлічних агрегатів в СРСР сягає 30-х років минулого століття. А у кінці 40-х на заводі ЗІЗ уже працювали над випуском гідромеханічних коробок передач для усіх без винятку авто, що на той час випускались.

З коробкою автомат було випущено близько 10 моделей авто. "Телеграф" зібрав усю інформацію і розповідає про них детально.

ГАЗ М-21 "Волга"

Цей автомобіль випускався на заводі ГАЗ з 1956 року. Він мав 2,4-літровий бензиновий мотор і 2 види коробки передач — 3-ступенева механічна і 3-ступенева автоматична. Останню створювали на основі коробки авторства фірми Ford.

Вона встановлювалась лише на першу та другу серії Волг. Максимальна швидкість авто складало 130 км/год. Перемикали передачі за допомогою важеля під кермом.

ГАЗ-18

Про цей автомобіль взагалі мало хто знає. Це компактна 2-місна машина, яку випустили у 1958 році. Його задумували як альтернативу інвалідним мотоколяскам. Автомобіль отримав двигун об’ємом 0,6 літра і автоматичну коробку передач від 21-ї Волги.

ГАЗ-13 "Чайка"

Це легковий автомобіль представницького класу, який випускали з 1959 року. Цей клас авто випускався лише для радянських політиків, послів і інших непересічних людей. Авто отримало бензиновий двигун об’ємом 5,5 літра і потужністю 195 к.с.

Працював він у парі з 3-ступеневою коробкою передач. Керування нею здійснювалось за допомогою кнопок. Цікаво, що "Чайка" мала електричні склопідіймачі і гідропідсилювач керма — щось нечуване як для тих часів.

ГАЗ-14

Наступник ГАЗ-13 також мав автомат на 3 швидкості. Але перемикати їх треба було вже не кнопками, а за допомогою важеля.

ЗІЛ-111

Це автомобіль, який випускався для вищого класу. Він мав кузови седан, лімузин і фаетон (з відкидним верхом). У 1959 році цей новий автомобіль мав 6-метровий кузов з 7 місцями в салоні і незалежною підвіскою. ЗІЛ-111 оснащувався 5,9-літровим бензиновим двигуном на 200 к.с., який мав 2-ступеневий автомат. Крім гідропідсилювача керма і електричних склопідіймачів цей автомобіль мав кондиціонер.

Раніше "Телеграф" розповідав про машини, які були мрією усіх громадян СРСР. Порівняно з сучасними автомобілями, машини в СРСР були малопотужними.